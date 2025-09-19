Зашто смокву никада не треба садити близу куће?

Извор:
Крстарица
19.09.2025
13:50
Многи који живе у кући са двориштем желе да свој врт уљепшају садњом биљака. Често се одлучују за дрвеће које пружа хладовину током врућих љетних дана или за воћке које ће обрадовати укусним плодовима.
Без обзира на то коју намјеру имате при садњи дрвећа, важно је да се претходно посавјетујете са стручњацима. Тиме ћете сазнати да ли имате одговарајуће услове за садњу одређеног дрвета. Такође, од велике је важности да се добро информишете о врсти дрвета које планирате посадити, јер нека дрвећа нису пожељна у близини куће јер могу проузроковати штету.
На примјер, да ли сте знали да смокве нису идеалне за садњу у близини куће? Смокве имају веома инвазивно коријење које расте и шири се великом брзином. Коријење смокве стално тражи влагу, лако продире у пукотине и може доћи до темеља куће, нарочито у влажнијим подручјима.
Ово такође може створити проблеме са инфраструктуром, посебно подземним инсталацијама. Коријење се омотава око водоводних, канализационих и других цијеви, те може чак оштетити или пробушити те инсталације. Ако бисте питали некога ко је имао проблема са смоквама, вјероватно би вам рекли да што даље од куће, то боље.
