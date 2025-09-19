Избила епидемија колере: До сада умрло најмање 58 људи

Извор:
Танјуг
19.09.2025
13:35
Најмање 58 људи умрло је у епидемији колере која је избила у Нигерији, саопштиле су данас власти те земље, преноси Ројтерс.
Како се наводи, епидемија је избила у држави Баучи на сјевероистоку Нигерије.
"Држава Баучи је забиљежила најмање 258 нових случајева заражених и 58 смртних случајева", рекао је замјеник гувернера Аувал Мохамед Џатау на инаугурацији два одбора, основаних у циљу превенције заразе и брзог одговора на ситуацију.
Према његовим ријечима, ове епидемије се често могу спријечити благовременим интервенцијама, координисаним одговорима и побољшањима у водоснабдијевању, санитарним условима и хигијени.
"Одбори имају за циљ да централизују одговор и ускладе дугорочне стратегије превенције са националним планом за контролу колере и Нигеријским центром за контролу и превенцију болести", додао је Џатау.
Болест, која се шири контаминираном храном и водом, наводи Ројтерс, није неуобичајена у Нигерији.
Званичници из здравства кажу да је распрострањена несташица чисте воде у руралним подручјима и сиромашним градским областима.
У Нигерији је, према подацима нигеријског Центра за контролу и превенцију заразе, забиљежено више од 11.000 случајева колере и преко 400 смртних случајева у посљедње двије године, а дјеца млађа од пет година чине већину заражених.
