Logo

Избила епидемија колере: До сада умрло најмање 58 људи

Извор:

Танјуг

19.09.2025

13:35

Коментари:

0
bolest, zaraza, bolnica
Фото: Unsplash

Најмање 58 људи умрло је у епидемији колере која је избила у Нигерији, саопштиле су данас власти те земље, преноси Ројтерс.

Како се наводи, епидемија је избила у држави Баучи на сјевероистоку Нигерије.

Акција Пролом

Хроника

Акција ”Пролом”: Предложен притвор за петорицу осумњичених

"Држава Баучи је забиљежила најмање 258 нових случајева заражених и 58 смртних случајева", рекао је замјеник гувернера Аувал Мохамед Џатау на инаугурацији два одбора, основаних у циљу превенције заразе и брзог одговора на ситуацију.

Према његовим ријечима, ове епидемије се често могу спријечити благовременим интервенцијама, координисаним одговорима и побољшањима у водоснабдијевању, санитарним условима и хигијени.

policija hrvatska (7)

Хроника

Ухапшен мушкарац (43) због подметања пожара код Рогознице

"Одбори имају за циљ да централизују одговор и ускладе дугорочне стратегије превенције са националним планом за контролу колере и Нигеријским центром за контролу и превенцију болести", додао је Џатау.

Болест, која се шири контаминираном храном и водом, наводи Ројтерс, није неуобичајена у Нигерији.

Званичници из здравства кажу да је распрострањена несташица чисте воде у руралним подручјима и сиромашним градским областима.

Сергеј Лавров

Свијет

Састанак Лаврова и Рубија на маргинама Генералне скупштине УН

У Нигерији је, према подацима нигеријског Центра за контролу и превенцију заразе, забиљежено више од 11.000 случајева колере и преко 400 смртних случајева у посљедње двије године, а дјеца млађа од пет година чине већину заражених.

Подијели:

Таг:

kolera

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово занимање је најтраженије у Њемачкој и раде га многи наши људи

Свијет

Ово занимање је најтраженије у Њемачкој и раде га многи наши људи

53 мин

0
Три особе преминуле јер нису могли да добију Хитну помоћ

Свијет

Три особе преминуле јер нису могли да добију Хитну помоћ

1 ч

0
Мирослав Радуљица постао фудбалер, игра у Српској лиги

Фудбал

Мирослав Радуљица постао фудбалер, игра у Српској лиги

1 ч

0
Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Србија

НИС затражио од Вашингтона ново одлагање санкција

1 ч

0

Више из рубрике

Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије

Свијет

Састанак Лаврова и Рубија на маргинама Генералне скупштине УН

49 мин

0
Ово занимање је најтраженије у Њемачкој и раде га многи наши људи

Свијет

Ово занимање је најтраженије у Њемачкој и раде га многи наши људи

53 мин

0
Три особе преминуле јер нису могли да добију Хитну помоћ

Свијет

Три особе преминуле јер нису могли да добију Хитну помоћ

1 ч

0
Лого Тесла

Свијет

Отац и двоје дјеце изгорјели у Тесли: Спасавање отежао дизајн врата

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

16

У Власеници отворена ликовна колонија "Бирач"

14

14

Болови у зглобовима могу указивати на недостатак овог минерала

14

10

Полиција одузела 23 килограма марихуане: Ухапшен Модричанин

14

04

Селак са Тужоном о унапређењу сарадње са Мађарском

14

04

Адриана Вилагош је у финалу Свјетског првенства

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner