Акција ”Пролом”: Предложен притвор за петорицу осумњичених

Аутор:Огњен Матавуљ
19.09.2025
13:32
Коментари:0
Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву затражило је одређивање једномјесечног притвора за петорицу ухапшених у акцији ”Пролом 2”, а за двије особе су затражене мјере забране састајања са одређеним особама.
Како сазнаје АТВ притвор је предложен Давору Дабићу, Марку Голубовић, Бојану Симићу, Ненаду Ћуковић и Жељку Грабовцу, а мјере забране Елми Бараковић и Биљани Јањић, чији се супруг Бранислав Јањић јутрос предао полицији.
У тужилаштву наводе да се осумњиченима на терет ставља да су починили кривична дјела неовлаштена производња и промет дрогом, те недозвољена производња и промет оружја.
”Осумњичени су од 7. марта 2020. до средине септембра 2025. године остварили већи број комуникација путем апликација ”Sky” и ”Anom” и договорили вријеме, мјесто, цијену и количину дроге канабис, кокаин, екстази, хероин и спид. Дрогу је од њему познатих лица набављао Б.Ј. и продавао је Д.Д. Након тога Д.Д. је заједно са Н.Ћ., М.Г., Б.С. и Е.Б. дрогу држао ради продаје и продавали су је познатим лицима на подручју Источног Сарајева. Дио новца од дроге Д.Д. је предавао Б.Ј. која је за Б.Ј. водила евиденцију новчаних прихода од продате дроге”, саопштило је ОЈТ Источно Сарајево.
Додају да је осумњиченима притвор предложен због опасности да ће боравком на слободи ометати истрагу утицајем на свједоке или уништавањем доказа, али и због опасности од понављања кривичног дјела.
У тужилаштву подсјећају да је група ухапшена у оквиру вишемјесечне акције кодног назива ”Пролом 2” коју је, по наредби суда, спровела ПУ Источно Сарајево у сарадњи са Управом за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске, Европолом и Специјалном антитерористичком јединицом (САЈ) и МУП-ом Кантона Сарајево на основу информација добијених анализом критоване комуникације из апликација ”Sky” и ”Anom”.
Хроника
44 мин0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
14
14
14
10
14
04
14
04
14
00
Тренутно на програму