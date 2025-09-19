Параглајдером се забио у камион: Повријеђен мушкарац (73)

Извор:
19.09.2025
Теже је повријеђен 73-годишњи мушкарац који је при слијетању параглајдером ударио о теретно возило јуче на подручју Обрежа Калничког, извијестили су у петак из Копривничко-крижевачке жупаније.
Према полицијском извјештају, мушкарац је изнад Обрежа Калничког управљао параглајдером те је приликом слијетања на ливаду ударио сједалом летјелице у точак теретног возила загребачких регистарских ознака. Камионом је у том тренутку управљао 55-годишњи возач. Догађај је забиљежен око 18 сати.
Од силине ударца човјек је теже повријеђен те му је пружена помоћ. Полиција је најавила да ће о догађају доставити извјештај надлежном државном тужилаштву те Агенцији за истраживање несрећа у ваздушном саобраћају.
Несрећа је изазвала пажњу мјештана због неуобичајених околности у којима је летјелица у интеракцији са копненим саобраћајем завршила несретним исходом.
Обронци Калника у Копривничко-крижевачкој жупанији познати су по томе да због погодности терена привлаче љубитеље параглајдинга.
