Параглајдером се забио у камион: Повријеђен мушкарац (73)

Извор:

Индекс

19.09.2025

12:22

Paraglajder
Фото: Pixabay

Теже је повријеђен 73-годишњи мушкарац који је при слијетању параглајдером ударио о теретно возило јуче на подручју Обрежа Калничког, извијестили су у петак из Копривничко-крижевачке жупаније.

Према полицијском извјештају, мушкарац је изнад Обрежа Калничког управљао параглајдером те је приликом слијетања на ливаду ударио сједалом летјелице у точак теретног возила загребачких регистарских ознака. Камионом је у том тренутку управљао 55-годишњи возач. Догађај је забиљежен око 18 сати.

Омиљена дестинација параглајдера

Од силине ударца човјек је теже повријеђен те му је пружена помоћ. Полиција је најавила да ће о догађају доставити извјештај надлежном државном тужилаштву те Агенцији за истраживање несрећа у ваздушном саобраћају.

Занимљивости

Храбри пас из Перуа зубима зграбио динамит и спасио своју породицу

Несрећа је изазвала пажњу мјештана због неуобичајених околности у којима је летјелица у интеракцији са копненим саобраћајем завршила несретним исходом.

Обронци Калника у Копривничко-крижевачкој жупанији познати су по томе да због погодности терена привлаче љубитеље параглајдинга.

