Велика акција полиције у БиХ: Одузета ријетка дрога

19.09.2025
12:15
Коментари:0
Полицијски службеници Федералне управе полиције, под надзором Тужилаштва БиХ и по наредби Суда БиХ, реализовали су 16. и 18. септембра 2025. године двије одвојене оперативне акције кодног назива „ТРАГ 4“ и „ТРАГ 5“ на подручју Зеничко-добојског и Тузланског кантона.
У сарадњи с Управом за индиректно опорезивање БиХ, БХ поштом, те полицијским службеницима МУП-а ЗДК и ТК, извршени су претреси пошиљки, особа, станова и помоћних објеката због сумње на кривично дјело „Неовлаштени промет опојним дрогама“ из члана 195. КЗ БиХ.
Занимљивости
Храбри пас из Перуа зубима зграбио динамит и спасио своју породицу
Том приликом слободе су лишене двије особе: В.Х. (1991.) и А.М. (1985.).
Приликом претреса откривена је значајна количина различитих врста дрога: око 300 грама амфетамина, око 20 грама кокаина, одређена количина хероина, ЛСД, те ријетко доступни метамфетамин (Crystal meth).
Осим наркотика, пронађени су и пиштољ те већа количина муниције.
Осумњичени су лишени слободе и над њима је извршена криминалистичка обрада. Против обојице ће бити поднесени извјештаји о почињеном кривичном дјелу надлежном тужилаштву.
Сцена
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
БиХ
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму