Држављани Турске ухапшени због кријумчарења миграната у из Црне Горе у БиХ

19.09.2025

12:58

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Припадници Јединице граничне полиције БиХ Требиње ухапсили су двојицу држављана Турске који су покушали да преко подручја Гацка из Црне Горе у БиХ кријумчаре 12 миграната, међу којима девет малољетника.

У возилу је пронађено девет држављана Египта и три држављанина Ирана, саопштено је из Граничне полиције БиХ.

Регион

Детаљи хорора у вртићу: Васпитачица затварала и тукла дјецу

Кријумчарење је откривено јуче надзором границе и уз помоћ специјалистичке опреме у граничном појасу, када је уочено возило "фолксваген" са регистарским ознакама БиХ у којем су били осумњичени возач и сувозач и мигранти.

Због сумње да је почињено кривично дјело кријумчарење лица обавијештен је дежурни тужилац Тужилаштва БиХ и судија за претходни поступак Суда БиХ, који су наредили хапшење осумњичених, претрес возила и привремено одузимање доказа.

Сцена

Овај човјек је вјенчао ''пола'' естраде: Кумовао чак 12 пута

О свему су обавијештени Служба за послове са странцима БиХ и Центар за социјални рад Требиње ради предузимања даљих мјера из њихове надлежности.

