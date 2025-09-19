Држављани Турске ухапшени због кријумчарења миграната у из Црне Горе у БиХ

19.09.2025
Припадници Јединице граничне полиције БиХ Требиње ухапсили су двојицу држављана Турске који су покушали да преко подручја Гацка из Црне Горе у БиХ кријумчаре 12 миграната, међу којима девет малољетника.
У возилу је пронађено девет држављана Египта и три држављанина Ирана, саопштено је из Граничне полиције БиХ.
Кријумчарење је откривено јуче надзором границе и уз помоћ специјалистичке опреме у граничном појасу, када је уочено возило "фолксваген" са регистарским ознакама БиХ у којем су били осумњичени возач и сувозач и мигранти.
Због сумње да је почињено кривично дјело кријумчарење лица обавијештен је дежурни тужилац Тужилаштва БиХ и судија за претходни поступак Суда БиХ, који су наредили хапшење осумњичених, претрес возила и привремено одузимање доказа.
О свему су обавијештени Служба за послове са странцима БиХ и Центар за социјални рад Требиње ради предузимања даљих мјера из њихове надлежности.
