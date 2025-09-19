Logo

У Гламочу опет префарбани саобраћајни знакови на ћирилици

СРНА

19.09.2025

12:34

Префарбан саобраћајни знак Гламоч
Фото: Срна

Саобраћајни знакови са натписима мјеста на ћирилици поново су префарбани, због чега је реаговао и министар правосуђа и управе Ливањског кантона Александар Родић за кога је такво вандалско понашање неприхватљиво.

- Овакво понашање не смије имати мјеста у нашем друштву. Позивам надлежне институције да што прије идентификују починиоце и предузму одговарајуће мјере - поручио је Родић.

Осудивши учестало вандалско префарбавање ћириличких натписа, Родић је рекао да је равноправна употреба писма и језика гарант међусобног уважавања и суживота у мултиетничким срединама, те нагласио да институције морају одлучније реаговати како би се спријечило понављање оваквих инцидената.

- Ништа боља ситуација није ни у Купресу. Онима којима смета ћирилица сметају и Срби на овим просторима. Национална нетрпељивост нам историјски никада није донијела ништа добро - поручио је Родић.

Мјештани Гламоча наводе да се шарање и уништавање знакова са ћириличким натписима понавља изнова, чак и након што постојећи саобраћајни знакови буду очишћени.

Glamoč

