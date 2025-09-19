Детаљи хорора у вртићу: Васпитачица затварала и тукла дјецу

Извор:
Јутарњи.хр
19.09.2025
12:48
Против васпитачице вртића у Загребу поднесена је кривична пријава за наношење тјелесних повреда дјетету. Поред тога, сумњичи се да је злостављала неколико дјеце.
Према писању портала 24сата, родитељи дјеце вртића на подручју Загреба су у шоку након што су открили да су њихова дјеца била изложена могућем физичком и психичком злостављању.
Према ријечима родитеља, васпитачица је кажњавала дјецу тако што их је затварала у просторију унутар вртића, једно дијете је ударила по лицу, друго је стискала и вукла те му повриједила руку, пишу 24сата.
Према наводима медија, случај је екслирао након што је једна мајка примијетила модрице на руци свога дјетета које се жалило на болове. У болници су дјетету установили повреде те о свему обавијестили полицију.
Како је потврдила предсједница Синдиката радника у предшколском одгоју и образовању Хрватске Искра Вострел Прпић, радница им се обратила за правну помоћ.
"Синдикат има нулту толеранцију на било какав облик злостављања дјеце и ограђујемо се од било каквих неприхватљивих и непримјерених поступања радника у дјечјим вртићима. У конкретном случају, радница нам се обратила путем службеног мејла, те је затражила правни савјет и заштиту својих права јер је оптужена да је злостављала дјецу. Синдикат је обавијестио радницу о процедури када је покренут казнени или прекршајни поступак. Синдикат није овлаштен улазити у предмет поступка будући да није регистрован за обављање казненог права, већ искључиво радног", објаснила је она.
Изјава из управе дјечјег вртића, коју је добио 24сата, потврђује како је у вртићу покренута пријава када је једна од радница вртића обавијестила стручну службу о неприхватљивом понашању једне од васпитачица. Полиција је у вртић стигла дан након пријаве.
"У уторак, радница вртића телефонски је обавијестила стручну службу о неприхватљивом понашању једне од васпитачица. Прије него што смо успјели утврдити све чињенице, у вртић је, у јутарњим сатима, на темељу анонимне пријаве, стигла полиција и одмах провела разговоре са свим радницима. У складу с прописима, директорка је споменуту васпитачицу још исти дан удаљила са посла, а о свему смо обавијестили и родитеље", изјавили су из вртића.
