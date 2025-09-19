Logo

Празне полице у маркетима: Грађани забринути због несташице јаја

Фото: Pixabay

Празне полице у задарским трговинама забринуле су купце. До домаћих јаја све је теже доћи.

Након пожара на Врани прије мјесец дана, у којем је страдало више од 18 хиљада кокоши носилица, додатне проблеме стварају салмонела на континенту и смањење јата код великих произвођача.

Празне полице нису уобичајен призор у задарским трговачким центрима и трговинама. И купци примјећују да се нешто чудно догађа.

"Прошли викенд била је несташица. Изненадила сам се да сам јаја морала тражити у другој трговини. Прво помислите како су туристи били, да је то све, покупили су, али онда видјела сам што се догађа, само су неки од коментара грађана", рекла је једна грађанка.

Уз салмонелу код великог произвођача на континенту и мијењања јата, на задарском подручју штету је проузроковао и пожар у перадарнику на Врани у коловозу, који чини више од 85 посто производње у овој жупанији.

Изгорјело је више од 18 хиљада кокоши носилица.

(Боснаинфо)

