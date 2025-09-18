Нећете вјеровати шта су Црногорци урачунали у БДП

18.09.2025
18:11
Коментари:0
Црна Гора је наиме у обрачун БДП урачунала и процјену промета од трговине дрогом и проституције.
Бруто домаћи производ Црне Горе у другом кварталу ове године остварио је раст од 3,5 одсто, а у обрачун БДП-а по први пут је урачуната и процјена промета нелегалних активности и то трговина дрогом и проституција, преносе подгоричке Вијести.
Процијењен промет тих активности за 2024. износио је 0,1 одсто БДП-а од 7,64 милијарде евра што чини 7,6 милиона евра.
Влада Црне Горе је у фискалној стратегији ове године очекивала раст од 4,8 одсто, али је касније кориговала процјене на 3,5 одсто, док је план прихода за ову годину остао према ранијој вишој стопи раста економије.
Монстат је у сриједу објавио ревидиране податке БДП-а за период од 2006. до 2023. године у складу са методологијом ЕСА 2010, чиме је годину дана раније испунио ове обавезе из поглавља 18 Статистика у процесу прикључивања Европској унији.
У ревизији за претходне године као и у обрачуну БДП-а за 2024. годину, обухваћене су процјене легалних активности које често остају непријављене, попут приватних часова, напојница, плаћених услуга у домаћинствима и подизвјештавања прихода, као и нелегалне активности попут трговине дрогом и проституције.
Првобитним планом било је предвиђено да се ревизија спроведе 2026. године, али је одлуком Владе Црне Горе ревизија почела раније како се убрзале активности на затварању преговарачког Поглавља 18 - Статистика.
(б92)
