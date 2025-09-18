У штрајку 93 притвореника, њих 74 одбија храну

Извор:
СРНА
18.09.2025
12:37
Коментари:0
У Истражном затвору Подгорица штрајкују 93 притворена лица, од којих 74 одбијају да узму храну, али је њихово здравствено стање стабилно, саопштено је данас из Управе за извршење кривичних санкција.
Сва лица која учествују у штрајку су под сталним надзором и њихово здравствено стање прати Сектор за здравствену заштиту, наводи се у саопштењу.
Република Српска
Минић најавио заједничку сједницу Влада Српске и Србије
Управа за извршење кривичних санкција наставља са спровођењем свих неопходних мјера с циљем заштите здравља притвореника, као и очувања реда и безбједности у њеним јединицама.
Савјети
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Хроника
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
14
58
14
55
14
55
14
55
14
49
Тренутно на програму