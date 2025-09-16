У сплитском затвору преминуо затвореник

16.09.2025
21:50
Коментари:0
У затвору у Сплиту у понедјељак у вечерњим сатима умро је затвореник, саопштило је Министарство правосуђа Хрватске.
Упркос брзој интервенцији службеника правосудне полиције и службеника Хитне медицинске помоћи, нешто иза 20 сати утврђена је смрт човјека који је био у притвору у овом затвору.
Он је у затвору у Сплиту био је од 25. априла 2024., по рјешењу Жупанијског суда из овог града.
О смрти затвореника обавијештена су надлежна тијела, преноси Индекс.
