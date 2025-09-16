Logo

У сплитском затвору преминуо затвореник

16.09.2025

21:50

Коментари:

0
У сплитском затвору преминуо затвореник
Фото: Pixabay

У затвору у Сплиту у понед‌јељак у вечерњим сатима умро је затвореник, саопштило је Министарство правосуђа Хрватске.

Упркос брзој интервенцији службеника правосудне полиције и службеника Хитне медицинске помоћи, нешто иза 20 сати утврђена је смрт човјека који је био у притвору у овом затвору.

Он је у затвору у Сплиту био је од 25. априла 2024., по рјешењу Жупанијског суда из овог града.

О смрти затвореника обавијештена су надлежна тијела, преноси Индекс.

Подијели:

Таг:

Затвор

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Туча у центру града: Учествовао возач градског превоза

Регион

Туча у центру града: Учествовао возач градског превоза

3 ч

0
Градоначелник Љубљане: Не бих забранио Додику улазак у Словенију

Регион

Градоначелник Љубљане: Не бих забранио Додику улазак у Словенију

6 ч

0
Снажно невријеме захватило Словенију

Регион

Снажно невријеме захватило Словенију

8 ч

0
Хрватска мијења начин наплате путарине: Шта треба знати?

Регион

Хрватска мијења начин наплате путарине: Шта треба знати?

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Маестрални Влаховић и спектакл у Торину

22

54

Џеј Ди Венс прозвао Сороша: Нема јединства с онима који славе убиство Чарлија Кирка

22

46

Нетанјаху: Ако им буде фалила длака са главе, Хамасу стиже брз крај

22

25

Хаос у Бечу: Србин убио жену и ранио ћерку, па пресудио себи у колима?

22

20

Болсонаро пребачен у болницу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner