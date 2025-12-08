Logo
Ухапшена криминална група која се бавила трговином дроге: Вриједност заплијене већа од 3 милиона евра

Извор:

СРНА

08.12.2025

19:09

Полиција Србије УКП
Фото: МУП Србије

Два лица ухапшена су данас у Србији у оквиру међународне акције због сумње да су чланови организоване криминалне групе која се бави трговином дроге, саопштено је из Тужилаштва за организовани криминал.

На подручју Србије данас су ухапшена лица чији су иницијали С.Ш и Д.С, док је 27. новембра на подручју Шпаније ухапшен Ј.П, а у Аустрији 21. марта С.Р.

Сумња се да су они кривична дјела извршили на територијама Србије и земаља Западне Европе.

Само тржишна вриједност дроге заплијењене у Шпанији и Аустрији је више од три милиона евра, наведено је у саопштењу.

интернет превара

Свијет

Ухапшени због сатанистичких ритуала над дјецом, пронађено на хиљаде језивих снимака

Сумња се да је С.Ш. као организатор криминалне групе, власник и одговорно лице привредног друштва "Ваки транс" у Словенији које се бави међународним транспортом, стављао на располагање овој организованој криминалној групи теретна моторна возила.

Он је, како се наводи, ангажовао возаче који су потом у оквиру легалног транспорта робе обављали дистрибуцију различите врсте дроге и то 81,2 килограма кокаина, 110 килограма марихуана и 15.000 евра као и луксузна возила.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Регион

Црна Гора десета у Европи по индексу организованог криминала

Осумњичени у Србији ће уз кривичну пријаву бити спроведени у Јавно тужилаштво за организовани криминал након чега ће бити саслушани.

