Ухапшена криминална група која се бавила трговином дроге: Вриједност заплијене већа од 3 милиона евра

Два лица ухапшена су данас у Србији у оквиру међународне акције због сумње да су чланови организоване криминалне групе која се бави трговином дроге, саопштено је из Тужилаштва за организовани криминал.
На подручју Србије данас су ухапшена лица чији су иницијали С.Ш и Д.С, док је 27. новембра на подручју Шпаније ухапшен Ј.П, а у Аустрији 21. марта С.Р.
Сумња се да су они кривична дјела извршили на територијама Србије и земаља Западне Европе.
Само тржишна вриједност дроге заплијењене у Шпанији и Аустрији је више од три милиона евра, наведено је у саопштењу.
Сумња се да је С.Ш. као организатор криминалне групе, власник и одговорно лице привредног друштва "Ваки транс" у Словенији које се бави међународним транспортом, стављао на располагање овој организованој криминалној групи теретна моторна возила.
Он је, како се наводи, ангажовао возаче који су потом у оквиру легалног транспорта робе обављали дистрибуцију различите врсте дроге и то 81,2 килограма кокаина, 110 килограма марихуана и 15.000 евра као и луксузна возила.
Осумњичени у Србији ће уз кривичну пријаву бити спроведени у Јавно тужилаштво за организовани криминал након чега ће бити саслушани.
