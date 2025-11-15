Logo
Велика акција Европола: Разбијена међународна криминална мрежа

Фото: Printscreen / X

Европол је реализовао велику акцију која је била усмјерена на разбијање међународне криминалне мреже која је набављала кључне хемикалије које се користе за производњу метамфетамина, а дјеловала је широм Европе.

Власти из Бугарске, Чешке, Мађарске, Румуније и Молдавије, уз подршку Европола, учествовале су у истрази.

Еуројуст је основао и финансирао заједнички истражни тим чешких, румунских и молдавских власти, што им је омогућило праћење тока илегалних супстанци и комуникација те прикупљање доказа за кривично гоњење криминалне групе.

Ухапшено је 11 особа у Чешкој, по двије у Мађарској и Молдавији и једна у Бугарској. Заплијењене су три тајне лабораторије за дрогу разоткривене у Мађарској и Молдавији.

Такође, одузето је више од пет килограма метамфетамина, 40 килограма таблета које садрже ефедрин, 50 литара толуена, 0,5 кг фосфора, 280 кг каустичне соде, 70 килограма хемијских остатака из производње метамфетамина и специјализирану производну опрему.

Заплијењена су два возила кориштена за превоз дроге, електронски уређаји и новац.

Осумњичени су били укључени у сваку фазу ланца производње дроге – увозили су хемикалије, производили синтетичке дроге и кријумчарили их у авионима и у скривеним одјељцима возила како би избјегли откривање од стране власти.

Истрага је трајала више од двије године, а посљедња акција одржана је 4. и 5. новембра 2025. године, а резултирала је са четири хапшења. Тада је заплијењено и 67.000 евра у готовини у Мађарској.

Истрага је открила да су хемикалије транспортоване из Кине у луке Хамбург и Ротердам.

Тамо су их чланови криминалне мреже прикупљали и слали у Мађарску ради дистрибуције. Починиоци су дјеловали у многим европским земљама и имали су капацитет да снабдијевају велике количине производа и хемикалија, омогућавајући производњу дроге у великим размјерима, преноси Кликс.

Evropol

