Први снијег пао у Москви са мјесец дана закашњења

Извор:

Агенције

15.11.2025

08:17

Први снијег пао у Москви са мјесец дана закашњења

Први снијег ове сезоне пао је данас у Москви, око мјесец дана касније него што је то уобичајено.

Пријестоница је у једном дану добила до 20 одсто мјесечне количине падавина, рекао је за агенцију РИА Новости водећи стручњак метеоролошког центра Фобос, Јевгениј Тишковец.

илу-гуме-снијег-аутомобил-25092025

Друштво

Метеоролози најавили "бућкуриш од времена": Ево гдје ће бити снијега

''У главном граду наше земље, 15. новембра, усљед проласка хладног атмосферског фронта, пао је први прави снијег који се задржао на тлу, обојивши град у бијело. Ово је око мјесец дана касније од просјечног датума за 21. вијек, који је 17. октобар'', рекао је Тишковец.

Он је додао да је киша падала током цијеле ноћи и да је до јутра снијег почео да се мијеша са кишом, а онда је почео да пада чист снијег.

Снијег

Москва

