Метеоролози најавили "бућкуриш од времена": Ево гдје ће бити снијега

14.11.2025
17:19
Метеоролози из БиХ најавили су за наредне дане "бућкуриш од времена", односно честе смјене топло-хладно, а за уторак чак и снијег, углавном на планини.
"За викенд (15. и 16. новембар) умјерено до претежно облачно и топло вријеме за ово доба године. Уз више облачности ријетко гдје може пасти и мало кише. Вјетар слаб до умјерен јужни, у недјељу локално јаки удари југа. Дневна температура за викенд 12 до 18, локално до 21 °Ц. Јутра још увијек већином прохладна и хладна уз локално мраз и маглу", написали су на страници БХМетео.ба.
Како су додали, у понедјељак, 17. новембра, очекује се вјетровито, претежно облачно, топло и нестабилно вријеме.
"Током дана локално киша и пљускови са грмљавином. Вјетар већином умјерен до на ударе јак јужни, на планинама уз олујне ударе. Топло уз дневну температуру 14 до 20, локално до 23 °Ц. Како ће доћи до јачања југозападних висинских струјања, за викенд и у понедјељак ће до нас стићи и честице сахарског пијеска и прашине уз замућење неба изнад наших крајева", истичу они.
"У понедјељак касно навечер и током ноћи на уторак (18. новембар) се очекује продор хладне фронте са сјевера која ће донијети кишу свим крајевима уз осјетан пад температуре. Киша ће од јутарњих сати уторка падом температуре на планинама прелазити у сусњежицу и снијег. Сњежна граница би се до уторка навечер могла спустити до неких 600/700 метара надморске висине у западним, централним и источним крајевима, према тренутним прогнозама", стоји у прогнози, преносе Независне.
Како су додали, захлађење ће се најмање осјетити на југу БиХ.
"Од ноћи на сриједу (19. новембар) и у сриједу затопљење и окретање вјетра на јужни смјер. Током сриједе задржало би се претежно облачно вријеме уз локално кишу. Снијег који би пао током уторка би се тако од сриједе брзо топио усљед затопљења", објашњавају метеоролози.
