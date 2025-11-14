Ова држава запосленим женама нуди плаћено боловање за ''оне дане'' у мјесецу

14.11.2025
16:56
Коментари:0
Ова држава је дом неких од највећих свјетских ИТ компанија, а постала је прва у Индији која нуди плаћено боловање за менструацију свим женама запосленим с пуним радним временом.
Индијска савезна држава Карнатака постала је прва у Индији која је свим женама запосленим с пуним радним временом понудила плаћено боловање због менструације.
Према новој политици, жене старости од 18 до 52 године које раде у владиним и приватним компанијама могу узети један дан непреносивог боловања сваког мјесеца због менструације. За кориштење одсуства није потребно љекарско увјерење, извјештава ББЦ.
Политика покрива 350.000 до 400.000 редовно запослених жена, али искључује много већу групу жена запослених као кућне раднице или које раде на привременим или краткорочним уговорима, попут радница на платформама, којих се процјењује на шест милиона.
Здравље
Како ублажити анксиозност током менструалног циклуса?
Стручњаци сматрају да би политика у вези с правом на боловање због менструације требала бити проширена и на такозвани неформални сектор.
Међутим, политика Карнатаке се и даље сматра значајном јер је прва која укључује приватни сектор и примјењује се на раднице без обзира на врсту запослења или уговора. Министар рада Карнатаке, Сантосх Лад, рекао је за ББЦ да је то “једна од најпрогресивнијих политика за жене” коју је увела влада те јужноиндијске државе.
Међутим, неке жене вјерују да ће ту политику бити тешко провести. Менструација је и даље табу у многим дијеловима Индије, а женама је често забрањен приступ храмовима или су изоловане код куће као “нечисте” током менструације.
Здравље
Како газирана пића дјелују на менструалне болове
Идеја боловања током менструације није нова. Неке земље, попут Јапана, Јужне Кореје и Индонезије то већ дозвољавају. Шпанија је 2023. године одобрила закон који дозвољава плаћено боловање женама које пате од јаких менструалних болова. Тиме је постала прва земља у Европи с таквим законодавством.
Неке индијске државе такође нуде ограничено боловање. Бихар и Одисха дозвољавају два дана одсуства мјесечно за жене државне службенице, док Керала то омогућава студентицама на државним универзитетима и институцијама за индустријску обуку, преноси Н1.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму