БиХ уводи три нова правила за регистрацију и возачке дозволе

Извор:

АТВ

14.11.2025

09:38

Коментари:

0
Министарство комуникација и саобраћаја Босне и Херцеговине објавило је да уводи три нова правила која се односе на регистрације возила, возачке дозволе и издавање лиценци у професионалном превозу.

Према измјенама Правилника о регистрацији возила, уводи се могућност редовног и хитног издавања замјенске, тзв. треће регистарске таблице.

Мраз зима

Регион

Почетком наредне седмице нагли пад температуре: Хоће ли бити снијега?

Ово омогућава превозницима да наставе с радом и у случају губитка или крађе таблице, без застоја и додатних трошкова.

Укида се обавеза објављивања губитка или крађе регистарских ознака у Службеним гласницима, чиме се смањују трошкови и администрација. Уједно су поједностављени обрасци и комуникација с Министарством како би се избјегла вишеструка дописивања.

Измјене у Правилнику о возачкој дозволи односе се на професионалне возаче којима је изречена забрана управљања само једном категоријом возила. У таквим случајевима издаје се замјенска возачка дозвола с евидентираном забраном, док се оригинална дозвола не депонује до завршетка поступка израде нове.

Надлежни МУП одређује почетак трајања мјере забране, уважавајући вријеме потребно за израду документа, што је важно за компаније које не могу дозволити да возач буде привремено без дозволе. И у овом правилнику поједностављена је комуникација превозника с органима надлежним за издавање докумената.

Полиција ФБиХ

Хроника

Акција "Беретка": Заплијењена дрога вриједна пола милиона КМ

Највеће промјене предвиђене су у Правилнику о условима издавања лиценци и квалификационих картица возача, гдје се први пут уводи модел центара изврсности. Превозници који испуњавају услове за Центар изврсности А – најмање 20 возила и 10 година посједовања лиценце – моћи ће унутар властите фирме организовати теоријску и практичну обуку возача, док ће испите спроводити овлаштене стручне институције. Превозници с најмање 10 возила и пет година лиценце добиће статус Центра изврсности Б, уз могућност организације дијела обуке.

Министарство је потврдило да се признаје квалификациона картица возача (КОД 95) стечена у државама Европске уније или државама чланицама Повеље квалитета, за преостали период важења, чиме се избјегава поновна обука и полагање испита. У сарадњи с ИДДЕЕА-ом уведен је бржи систем издавања квалификационих картица те унапријеђен визуелни и безбједносни стандард документа. Укинута је обавеза достављања ЦИПС пријаве и копије возачке дозволе, чиме је скраћен поступак издавања.

Од 2027. године уводи се обавезна индивидуална практична вожња као дио обуке, како би се стручно оспособили центри и институције за потпуни прелазак на европски модел образовања возача. У случају губитка или крађе лиценце или извода, више неће бити потребна објава у Службеним гласницима, већ ће довољно бити пријавити случај путем службеног портала Министарства.

Смеће

Занимљивости

Човјек у смећу пронашао старе слике, шокирао се када је схватио колико вриједе

Истовремено је завршен приједлог за приступање е-ЦМР протоколу и упућен Савјету министара БиХ. Очекује се да ће усвајање ове тачке омогућити дигитализацију међународних товарних листова, олакшати рад превозницима и смањити количину папирологије.

“Овим пакетом смањујемо административна оптерећења, убрзавамо процедуре и усклађујемо се с европским стандардима у професионалном превозу”, саопштено је из Министарства комуникација и саобраћаја БиХ.

