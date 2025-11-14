Logo
Комби слетио са пута, путници побјегли прије доласка полиције

СРНА

14.11.2025

09:05

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

У мјесту Преровац код Иванић-Града рано јутрос уочен је комби који је слетио са пута, а према информацијама с терена, особе које су се налазиле у возилу побјегле су прије доласка полиције.

На мјесто незгоде стигли су полиција и хитна помоћ који нису пронашли никога од путника у возилу.

Возило је имало словачке регистарске ознаке, а свједоци наводе да се радило о аутомобилу налик на транспортер с великим бројем сједишта, какав се често користи за превоз већих група људи.

Унутрашњост је била потпуно празна, није било никаквих личних ствари, али видљиви трагови показивали су да је унутра неко боравио.

Саговорници портала "Индекс" сумњају да су у возилу били мигранти.

Више информација биће познато током дана.

