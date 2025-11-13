Logo
Прве слике са мјеста пада авиона: Пронађено тијело пилота

Извор:

Агенције

13.11.2025

19:04

Прве слике са мјеста пада авиона: Пронађено тијело пилота
Фото: JVP Senj

У мјесту Криви Пут, недалеко од Сења, данас се срушио турски авион Airtractor типа АТ 802. На мјесту пада авиона пронађено је тијело пилота, јавља Јутарњи лист.

Летјела два авиона. Један слетио, други се срушио

Како незванично сазнаје Н1, два турска Airtractor су летјела из смјера Ријеке према Загребу, али су се због магле окренули. Један је слетио у ваздушну луку на острву Крку, а други нестао.

"Уз ватрогасце и полицију, на терену је 20 припадника ХГСС станице Госпић с четири возила", рекли из ХГСС-а.

"Оперативни центар цивилне заштите запримио је данас, 13. новембра 2025., у 16:53 сати од Хрватске контроле ваздушне пловидбе информацију о нестанку с радара турског авиона Airtractor АТ-802, који је био на кружном лету Ријека-Загреб-Ријека те је покренута акција потраге и спасавања.

Након тога, у 17:11 сати Жупанијски центар 112 Госпић запримио је дојаву о паду авион који гори на локацији Криви пут те је одмах обавијестио хитне службе, а на терен су упућени полиција, ватрогасци и хитна медицинска помоћ те координатор на локацији", објавио је руководилац Подручне канцеларије цивилне заштите Госпић.

Полиција потврдила пад, у тијеку гашење пожара

Како су за Индекс потврдили из ПУ приморско-горанске, авион је пао. Лоциран је. Након пада се запалио и у току је гашење пожара.

