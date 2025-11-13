Logo
Large banner

Тешка несрећа: Пао авион у Хрватској

Извор:

Агенције

13.11.2025

18:11

Коментари:

0
Тешка несрећа: Пао авион у Хрватској
Фото: Facebook / Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH

У мјесту Криви Пут, недалеко од Сења, данас 13. новембра с радара је нестао авион Airtractor и у току потрага.

Како пише 24.сата, авион је нестао са радара око 17 часова.

Наводно су већ полицији становници јавили гдје је пао.

Из Полицијске управе личко-сењске потврдили су како су добили дојаву о паду око 17.10 часова.

На мјесто догађаје послане су све могуће цивилне спасилачке екипе.

Јутарњи лист пише да је наводно пао турски авион Airtractor.

Подијели:

Тагови:

pao avion

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Каква правила ће важити за странце и сезонске раднике у Хрватској?

Регион

Каква правила ће важити за странце и сезонске раднике у Хрватској?

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Дјевојчица (13) силована у поправном дому, мајка тврди да институције хоће да заташкају случај

2 ч

0
Ухапшен мушкарац (62), приморавао жену на пружање сексуалних услуга

Регион

Ухапшен мушкарац (62), приморавао жену на пружање сексуалних услуга

2 ч

0
Zagreb Hrvatska

Регион

Огласила се директорка школе о тучи у Загребу

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

20

САД би могле почети одбијати визе гојазним људима

19

19

Легенда се вратила на клупу Барселоне

19

15

Минић: Јавни дуг Српске 31 одсто БДП-а, скоро дупло нижи од европског стандарда

19

06

Глупост или провокација? Црквени симболи штампани на тоалет папиру

19

04

Прве слике са мјеста пада авиона: Пронађено тијело пилота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner