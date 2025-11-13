Тешка несрећа: Пао авион у Хрватској

Извор:
У мјесту Криви Пут, недалеко од Сења, данас 13. новембра с радара је нестао авион Airtractor и у току потрага.
Како пише 24.сата, авион је нестао са радара око 17 часова.
Наводно су већ полицији становници јавили гдје је пао.
Из Полицијске управе личко-сењске потврдили су како су добили дојаву о паду око 17.10 часова.
На мјесто догађаје послане су све могуће цивилне спасилачке екипе.
Јутарњи лист пише да је наводно пао турски авион Airtractor.
