Logo
Large banner

Ухапшен мушкарац (62), приморавао жену на пружање сексуалних услуга

Извор:

Агенције

13.11.2025

16:27

Коментари:

0
Ухапшен мушкарац (62), приморавао жену на пружање сексуалних услуга

Мушкарац из Подгорице чији су иницијали Т. Ђ. (62) ухапшен је због сумње да је женску особу, користећи њене тешке прилике, приморавао на пружање сексуалних услуга.

Он је данас приведен у Више државно тужилаштво у Подгорици, а жртви је у сарадњи са надлежним службама пружена стручна помоћ и подршка, саопштила је Управа полиције Црне Горе.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Одређен притвор осумњиченом за врбовање дјевојчице

Црногорска полиција је од почетка године открила и процесуирала 23 кривична дјела трговина људима, идентификовано је 38 жртава, а ухапшене су 23 особе.

Идентификоване су жртве које су биле изложене сексуалној и радној експлоатацији, просјачењу и присилним уговореним браковима, саопштено је из Управе полиције.

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

сексуално злостављање

uhapšen muškarac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

''Уловио'' га отац: Осумњичени за врбовање дјевојчице предат Тужилаштву

Хроника

''Уловио'' га отац: Осумњичени за врбовање дјевојчице предат Тужилаштву

1 д

0
Ужас у познатој винарији: Шефови сексуално узнемиравали радницу, ево колику казну су добили

Регион

Ужас у познатој винарији: Шефови сексуално узнемиравали радницу, ево колику казну су добили

2 д

0
Затвор

Хроника

Укинут притвор полицајцу осумњиченом за сексуалну злоупотребу дјетета

3 д

0
Дошао код пријатеља у кућу, па напаствовао дјевојчицу

Хроника

Дошао код пријатеља у кућу, па напаствовао дјевојчицу

4 д

0

Више из рубрике

Zagreb Hrvatska

Регион

Огласила се директорка школе о тучи у Загребу

4 ч

0
Пријетио жени, па је приморавао на проституцију

Регион

Пријетио жени, па је приморавао на проституцију

5 ч

0
Хорор: Разбојници упали у кућу док је старији брачни пар спавао

Регион

Хорор: Разбојници упали у кућу док је старији брачни пар спавао

6 ч

0
Школа

Регион

Језиво вршњачко насиље у Загребу: Дјечака (10) претукли боксером, пријетили да ће га убити

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

20

САД би могле почети одбијати визе гојазним људима

19

19

Легенда се вратила на клупу Барселоне

19

15

Минић: Јавни дуг Српске 31 одсто БДП-а, скоро дупло нижи од европског стандарда

19

06

Глупост или провокација? Црквени симболи штампани на тоалет папиру

19

04

Прве слике са мјеста пада авиона: Пронађено тијело пилота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner