Ухапшен мушкарац (62), приморавао жену на пружање сексуалних услуга

Извор:
Агенције
13.11.2025
16:27
Коментари:0
Мушкарац из Подгорице чији су иницијали Т. Ђ. (62) ухапшен је због сумње да је женску особу, користећи њене тешке прилике, приморавао на пружање сексуалних услуга.
Он је данас приведен у Више државно тужилаштво у Подгорици, а жртви је у сарадњи са надлежним службама пружена стручна помоћ и подршка, саопштила је Управа полиције Црне Горе.
Хроника
Одређен притвор осумњиченом за врбовање дјевојчице
Црногорска полиција је од почетка године открила и процесуирала 23 кривична дјела трговина људима, идентификовано је 38 жртава, а ухапшене су 23 особе.
Идентификоване су жртве које су биле изложене сексуалној и радној експлоатацији, просјачењу и присилним уговореним браковима, саопштено је из Управе полиције.
Хроника
1 д0
Регион
2 д0
Хроника
3 д0
Хроника
4 д0
Регион
4 ч0
Регион
5 ч0
Регион
6 ч0
Регион
7 ч0
Најновије
Најчитаније
19
20
19
19
19
15
19
06
19
04
Тренутно на програму