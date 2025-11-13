Logo
Large banner

Пријетио жени, па је приморавао на проституцију

Извор:

Телеграф

13.11.2025

13:43

Коментари:

0
Пријетио жени, па је приморавао на проституцију

Подгоричанин Т.Ђ. (62) ухапшен је због сумње да је починио кривично дјело трговина људима, тако што је једну женску особу приморавао на пружање сексуалних услуга за новац.

Акцију хапшења извели су службеници Јединице криминалистичке полиције за сузбијање крвних и сексуалних деликата Одјељења безбједности Подгорица, заједно са Одсјеком за сузбијање кривичних дјела трговине људима, кријумчарења људи и илегалних миграција, кријумчарења оружја и експлозивних материја и кривичних дјела против других добара заштићених међународним правом.

Аутомобил

Ауто-мото

Отворена прва фабрика за летеће аутомобиле: Ево колико ће коштати возило

Кривично дјело откривено је на основу оперативних података, а полиција је акцију, у координацији са Вишим државним тужилаштвом у Подгорици, "извела пажљиво, како би се одговорно лице привело правди, а жртва заштитила од даље сексуалне експлоатације".

"Полицијске мјере и радње, предузете у овој полицијској акцији, упућују на сумњу да је Т.Ђ, свјестан свог дјела чије извршење је хтио и знајући да је његово дјело забрањено, извршио кривично дјело које му се ставља на терет на начин што је у претходних годину дана на територији Општине Подгорица, користећи њему познате тешке прилике оштећеног женског лица, пријетњама и застрашивањем, а у сврху сексуалне експлоатације, врбовао, наводио и приморавао оштећену на пружање сексуалних услуга за новац, чиме је ово лице сексуално експлоатисао и искористио њен положај немоћи", саопштила је Управа полиције.

Осумњичени Т.Ђ. је данас, уз кривичну пријаву, приведен Вишем државном тужилаштву у Подгорици, због сумње да је починио наведено кривично дјело.

полиција-Република Српска-полицијско ауто

Хроника

Одузет аутомобил од вишеструког преступника, за казне дугује преко 7.000 КМ

"Оштећеној је, као жртви насиља и трговине људима, а поступајући са посебном пажњом, обазривошћу и у складу са принципима заштите достојанства жртве, у сарадњи са другим надлежним службама пружена потребна стручна помоћ и неопходна подршка", додају из полиције.

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

zlostavljanje

prostitucija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Марко Пипунић

Економија

Марко Пипунић управо купио Звијезду

2 ч

0
Војска војници парада

Свијет

Пао договор: Њемачка уводи хибридни модел служења војске

2 ч

0
Ево шта вам тијело поручује ако стално осјећате хладноћу

Здравље

Ево шта вам тијело поручује ако стално осјећате хладноћу

2 ч

0
Игокеа м:тел и компанија Моцарт продужили сарадњу

Кошарка

Игокеа м:тел и компанија Моцарт продужили сарадњу

2 ч

0

Више из рубрике

Хорор: Разбојници упали у кућу док је старији брачни пар спавао

Регион

Хорор: Разбојници упали у кућу док је старији брачни пар спавао

3 ч

0
Школа

Регион

Језиво вршњачко насиље у Загребу: Дјечака (10) претукли боксером, пријетили да ће га убити

4 ч

0
Novac Evri Valuta

Регион

У Хрватској се 19,8 одсто грађана сматра сиромашнима, нешто изнад просјека ЕУ

5 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Новац из сефа "испарио" након увиђаја смрти

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

09

Огњен Ритан освојио свјетску бронзу у Бангкоку

16

03

У Риму изложена чувена Библија

16

02

Језива трагедија у школи: Погинула дјевојчица (12), пронађена порука са три ријечи?

15

59

Породица Брус Вилиса одлучила донирати његов мозак?

15

54

Цеца подржала Каћу Живковић: Гори Инстаграм, укључила се и естрада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner