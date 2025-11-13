Пријетио жени, па је приморавао на проституцију

Извор:
Телеграф
13.11.2025
13:43
Коментари:0
Подгоричанин Т.Ђ. (62) ухапшен је због сумње да је починио кривично дјело трговина људима, тако што је једну женску особу приморавао на пружање сексуалних услуга за новац.
Акцију хапшења извели су службеници Јединице криминалистичке полиције за сузбијање крвних и сексуалних деликата Одјељења безбједности Подгорица, заједно са Одсјеком за сузбијање кривичних дјела трговине људима, кријумчарења људи и илегалних миграција, кријумчарења оружја и експлозивних материја и кривичних дјела против других добара заштићених међународним правом.
Кривично дјело откривено је на основу оперативних података, а полиција је акцију, у координацији са Вишим државним тужилаштвом у Подгорици, "извела пажљиво, како би се одговорно лице привело правди, а жртва заштитила од даље сексуалне експлоатације".
"Полицијске мјере и радње, предузете у овој полицијској акцији, упућују на сумњу да је Т.Ђ, свјестан свог дјела чије извршење је хтио и знајући да је његово дјело забрањено, извршио кривично дјело које му се ставља на терет на начин што је у претходних годину дана на територији Општине Подгорица, користећи њему познате тешке прилике оштећеног женског лица, пријетњама и застрашивањем, а у сврху сексуалне експлоатације, врбовао, наводио и приморавао оштећену на пружање сексуалних услуга за новац, чиме је ово лице сексуално експлоатисао и искористио њен положај немоћи", саопштила је Управа полиције.
Осумњичени Т.Ђ. је данас, уз кривичну пријаву, приведен Вишем државном тужилаштву у Подгорици, због сумње да је починио наведено кривично дјело.
"Оштећеној је, као жртви насиља и трговине људима, а поступајући са посебном пажњом, обазривошћу и у складу са принципима заштите достојанства жртве, у сарадњи са другим надлежним службама пружена потребна стручна помоћ и неопходна подршка", додају из полиције.
