Отворена прва фабрика за летеће аутомобиле: Ево колико ће коштати возило

Извор:
Б92
13.11.2025
13:39
Коментари:0
Компанија "XPENG Aridge" започела је пробну производњу у својој фабрици летећих аутомобила у Гуангџоуу, чиме је отворена прва масовна производна линија за летеће аутомобиле на свијету.
Деби модел фабрике - модуларни "Ланд Еркрафт Кариер", који комбинује друмско возило и одвојиви ваздушни модул - успјешно је прошао прву пробну монтажу.
Очекује се да ће серијска производња и прве испоруке почети 2026. године, сазнаје лист Глобал Тајмс.
"XPENG Aridge" планира да започне масовну производњу и испоруку свог летећег аутомобила 2026. године", изјавила је Џанг Суехуи, директорка за комуникације бренда. "Фабрика у Гуангџоуу тренутно се налази у фази пробне производње - још нисмо започели пуну серијску производњу, јер прије тога морамо да добијемо сертификате о пловидбености и производне дозволе."
Хроника
Одузет аутомобил од вишеструког преступника, за казне дугује преко 7.000 КМ
Џанг је објаснила да се садашњи пробни модели користе углавном за тестирања лета и верификацију перформанси.
За разлику од других брендова који се више фокусирају на пословне или институционалне клијенте, "XPENG Aridge" циља индивидуалне потрошаче, навела је Џанг.
Цијена летећег аутомобила
Компанија још није одржала званичан догађај претпродаје. "Још увијек смо у раној фази резервација, с ограниченим бројем места за заинтересоване купце. Коначна цијена још није утврђена, али ће бити испод 2 милиона јуана (око 281.000 америчких долара)", навела је Џанг.
"Званичну претпродају планирамо након добијања неопходних сертификата и почетка масовне производње, како бисмо постигли велику производњу и испоруку у 2026. години", додала је.
Фабрика "XPENG Aridge" у дистрикту Хуангпу започела је пробну производњу 3. новембра, када је с производне линије сишао први модел. Овај догађај означио је завршетак прве свјетске масовне производне линије за летеће аутомобиле и отварање прве фабрике која користи савремени аутомобилски систем монтаже за велику производњу летећих возила, саопштила је компанија, пише Б92.
Планирани годишњи капацитет износи 10.000 јединица, са почетним обимом од 5.000 јединица, а када фабрика достигне пун капацитет, моћи ће да произведе један летећи модул на сваких 30 минута, наводи компанија.
До октобра, овај модел аутомобила примио је око 7.000 поруџбина, према подацима XPENG Моторса. Међу купцима су и компаније и појединци, при чему око 90% наруџбина долази из Кине, а остатак из иностранства, потврдила је компанија.
Како све више глобалних компанија улази у сектор летећих аутомобила, конкуренција у индустрији се заоштрава. Према извјештају "Фокс бизниса" од 2. новембра, извршни директор Тесле Илон Маск недавно је наговијестио да би Тесла могла да представи свој летећи аутомобил.
Најновије
Најчитаније
16
09
16
03
16
02
15
59
15
54
Тренутно на програму