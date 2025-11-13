Пао договор: Њемачка уводи хибридни модел служења војске

Извор:
Танјуг
13.11.2025
13:23
13.11.2025
Владајуће странке у Њемачкој договориле су нови модел војне службе, који комбинује добровољну службу са могућношћу обавезног позива уколико безбједносне потребе то захтијевају, саопштили су данас њемачки коалициони партнери.
Договор су постигли конзервативци њемачког канцелара Фридриха Мерца и Социјалдемократе (СПД), пренио је Ројтерс.
Према предложеном плану сви 18-годишњаци ће добити упитник о интересовању за војну службу.
Такође се уводи систем регистрације и медицинских прегледа, почев од генерације рођене 2008. године.
Добровољни регрути ће примати мјесечну плату од 2.600 евра и евентуална обавезна регрутација ће бити предмет посебног гласања у Бундестагу.
Њемачка је током Хладног рата имала готово 500.000 војника, али је број снага смањен током мирнодопских година.
Данас Бундесвер броји око 182.000 војника, а влада планира да повећа тај број на између 255.000 и 270.000, уз додатних 200.000 резервиста.
