Logo
Large banner

Пао договор: Њемачка уводи хибридни модел служења војске

Извор:

Танјуг

13.11.2025

13:23

Коментари:

0
Војска војници парада
Фото: Танјуг/АП

Владајуће странке у Њемачкој договориле су нови модел војне службе, који комбинује добровољну службу са могућношћу обавезног позива уколико безбједносне потребе то захтијевају, саопштили су данас њемачки коалициони партнери.

Договор су постигли конзервативци њемачког канцелара Фридриха Мерца и Социјалдемократе (СПД), пренио је Ројтерс.

Према предложеном плану сви 18-годишњаци ће добити упитник о интересовању за војну службу.

Такође се уводи систем регистрације и медицинских прегледа, почев од генерације рођене 2008. године.

Добровољни регрути ће примати мјесечну плату од 2.600 евра и евентуална обавезна регрутација ће бити предмет посебног гласања у Бундестагу.

хладноћа

Здравље

Ево шта вам тијело поручује ако стално осјећате хладноћу

Њемачка је током Хладног рата имала готово 500.000 војника, али је број снага смањен током мирнодопских година.

Данас Бундесвер броји око 182.000 војника, а влада планира да повећа тај број на између 255.000 и 270.000, уз додатних 200.000 резервиста.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

vojni rok

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Игокеа м:тел и компанија Моцарт продужили сарадњу

Кошарка

Игокеа м:тел и компанија Моцарт продужили сарадњу

3 ч

0
Ево шта вам тијело поручује ако стално осјећате хладноћу

Здравље

Ево шта вам тијело поручује ако стално осјећате хладноћу

2 ч

0
Хорор: Разбојници упали у кућу док је старији брачни пар спавао

Регион

Хорор: Разбојници упали у кућу док је старији брачни пар спавао

3 ч

0
Ова 3 знака обогатиће се на играма на срећу

Занимљивости

Ова 3 знака обогатиће се на играма на срећу

3 ч

0

Више из рубрике

Детаљи незапамћене трагедије: Отац одвео сина да се види са мајком, она га убила на бруталан начин

Свијет

Детаљи незапамћене трагедије: Отац одвео сина да се види са мајком, она га убила на бруталан начин

3 ч

0
Шојгу: ЕУ постала зона искључења људских права

Свијет

Шојгу: ЕУ постала зона искључења људских права

3 ч

0
Шири се корупционашки скандал: И Зеленски у СМС порукама

Свијет

Шири се корупционашки скандал: И Зеленски у СМС порукама

3 ч

0
Тинејџерку (14) држао закључану на тавану данима, па се иживљавао над њом

Свијет

Тинејџерку (14) држао закључану на тавану данима, па се иживљавао над њом

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

09

Огњен Ритан освојио свјетску бронзу у Бангкоку

16

03

У Риму изложена чувена Библија

16

02

Језива трагедија у школи: Погинула дјевојчица (12), пронађена порука са три ријечи?

15

59

Породица Брус Вилиса одлучила донирати његов мозак?

15

54

Цеца подржала Каћу Живковић: Гори Инстаграм, укључила се и естрада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner