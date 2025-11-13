Logo
Ова 3 знака обогатиће се на играма на срећу

Извор:

Информер

13.11.2025

13:07

Спремни или не, космос има нове планове! Астрологија ријетко даје тако прецизне гаранције, али овога пута нема сумње: стиже велика лова за одабране.

У сљедећих неколико дана, до магичног датума 20. новембра, три знака Зодијака имају директан пут до богатства кроз игре на срећу.

Лав

Сунце им доноси моћне вибрације самопоуздања и среће. Лавовима се отварају финансијски канали који воде ка џекпоту, посебно кроз изненадне прилике. Могу да добију нешто што нису ни планирали, као да им свемир враћа за њихов труд и оптимизам.

Рак

Под снажним утицајем Јупитера, планете среће, Ракови су сада прави магнет за добитке. Стиже велика лова! Посебно ако послушају интуицију и одиграју број или комбинацију која им се „сама појави“. Њихова вјера и спонтаност биће награђене сумом која трајно мијења њихов статус.

Вага

Венера им доноси стабилност и новчани благослов. Ваге сада могу да добију огроман, животно мијењајући добитак, онај који им стиже баш кад им је најпотребније. Посебно су наглашени дани око викенда, када срећа постаје конкретнија и гарантује велико финансијско олакшање, пише Informer.rs.

Хороскоп

