Logo
Large banner

Упетљани Небојша Стпојковић Стојке и Дијана Хркаловић: Наставља се рат Кије и Каће

Извор:

Телеграф

13.11.2025

13:07

Коментари:

0
Упетљани Небојша Стпојковић Стојке и Дијана Хркаловић: Наставља се рат Кије и Каће

Пјевачица Катарина Живковић поново се огласила на тему сукоба са Кристином Кијом Коцкар, након што је Кија открила идентитет њеног мужа и тврдила да је њихово пријатељство пукло због фотографије са Дијаном Хркаловић.

Катарина се огласила на Инстаграму, објавивши скриншот Кијине поруке која је наводно послата данас, али није наглашено коме: "Аха, значи Дијани да пренесем то? Ок".

Небојша Стојковић Стојке

Сцена

Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета

Уз објаву, Живковићева је поручила:

"Замолила бих те да престанеш да пријетиш новинарима који не желе да објављују твоје глупости које лапрдаш и да наручујеш текстове против мене. Уосталом, зар ниси рекла да дотичну не познајеш и да је само гостовала код тебе у емисији?".

Недуго затим, Катарина се поново огласила:

"Још увијек нисам добила одговор на питање како се зове твој дугогодишњи љубавник, а припадник МУП-а, и колико је он близак са дотичном (она што ти бјеше само гостовала у емисији) а којом пријетиш новинарима који не желе да објаве твоје бљувотине".

Током претходног дана, Кристина Коцкар је у јеку свађе са бившом другарицом Катарином Живковић открила ко је мушкарац којег је пјевачица крила годинама уназад и којем је родила сина.

Како је открила, у питању Небојша Стојковић Стојке.

Небојша Стојковић Стојке

Србија

Шта је Небојша Стојковић Стојке говорио о покушају атентата на њега

Подсјетимо, Катарина Живковић испричала да је проблем између Кије и ње настао због фотографије са особом наводно осумњиченом за убиство особе која је блиска њеном емотивном партнеру. Како је рекла, Кија због тога није могла да дође у кућу у којој Катарина живи са породицом, већ јој је понудила да се виде у њеном дјевојачком стану у Земуну.

Неколико дана касније откривено је да се ради о фотографији са Дијаном Хркаловић, бившом државном секретарком у МУП-у Србије, пише "Телеграф".

Подсјећања ради, медији су минулих година извјештавали да је Небојша Стојковић Стојке 2013. године поднио молбу за условни отпуст Вишем суду у Београду. Он је тада служио казну од 8 година и 3 мјесеца због оптужби у вези са оружјем и дрогу.

Шест година касније, 2019, било је објављено да је ухапшен, али исход тог поступка и даље није познат.

Кија о мужу Каће Живковић: "Све о њему можете видјети на Гуглу"

Кија Коцкар се послије свађе са бившом другарицом огласила и открила идентитет мужа Катарине Живковић, али и детаље о њему. Како је навела, "све о њему можете видјети на Гуглу".

Небојша Стојковић Стојке

Србија

Шта је раковички клан са којим се повезује Небојша Стојковић Стојке

"Врло су тешке ријечи да мене уплићеш и да ми стављаш наслов како се дружим са особом која се сумњичи за убиство (Дијаном Хркаловић, прим. нов), када је твој партнер Небојша Стојковић Стојке, а све о њему можете видети на Гуглу", рекла је Кија и додала да сматра да је заправо она та која је била у опасности.

"Ја сам та која је, према свему што се може прочитати на Гуглу, заправо била у директној или индиректној опасности кад год сам била у близини те твоје породичне куће, твог партнера и саме тебе, јер си ти његова дугогодишња партнерка, што цијели град зна", завршила је Кија Коцкар обраћајући се својој бившој пријатељици.

Подијели:

Тагови:

Kristina Kija Kockar

Katarina Živković

Небојша Стојковић Стојке

Дијана Хркаловић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Детаљи незапамћене трагедије: Отац одвео сина да се види са мајком, она га убила на бруталан начин

Свијет

Детаљи незапамћене трагедије: Отац одвео сина да се види са мајком, она га убила на бруталан начин

3 ч

0
Стиже киша метеора: Не заборавите пожељети жељу

Наука и технологија

Стиже киша метеора: Не заборавите пожељети жељу

3 ч

0
Болница у Зеници преузима биолошки материја из затворене приватне клинике

БиХ

Болница у Зеници преузима биолошки материја из затворене приватне клинике

3 ч

0
Зуби / протеза

Градови и општине

Потрага у бх. граду: Изгубио зубну протезу, моли за помоћ суграђане

3 ч

0

Више из рубрике

Лепа Брена у сузама због синовог потеза?

Сцена

Лепа Брена у сузама због синовог потеза?

3 ч

0
Милош Биковић открио своје поријекло: Његова породица промијенила презиме

Сцена

Милош Биковић открио своје поријекло: Његова породица промијенила презиме

3 ч

0
Огласила се Кијина мајка због рата њене кћерке и Каће Живковић

Сцена

Огласила се Кијина мајка због рата њене кћерке и Каће Живковић

7 ч

0
Рада одговорила на гласине да је њен момак ожењен: ''Покајала сам се''

Сцена

Рада одговорила на гласине да је њен момак ожењен: ''Покајала сам се''

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

09

Огњен Ритан освојио свјетску бронзу у Бангкоку

16

03

У Риму изложена чувена Библија

16

02

Језива трагедија у школи: Погинула дјевојчица (12), пронађена порука са три ријечи?

15

59

Породица Брус Вилиса одлучила донирати његов мозак?

15

54

Цеца подржала Каћу Живковић: Гори Инстаграм, укључила се и естрада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner