Упетљани Небојша Стпојковић Стојке и Дијана Хркаловић: Наставља се рат Кије и Каће

Пјевачица Катарина Живковић поново се огласила на тему сукоба са Кристином Кијом Коцкар, након што је Кија открила идентитет њеног мужа и тврдила да је њихово пријатељство пукло због фотографије са Дијаном Хркаловић.
Катарина се огласила на Инстаграму, објавивши скриншот Кијине поруке која је наводно послата данас, али није наглашено коме: "Аха, значи Дијани да пренесем то? Ок".
Уз објаву, Живковићева је поручила:
"Замолила бих те да престанеш да пријетиш новинарима који не желе да објављују твоје глупости које лапрдаш и да наручујеш текстове против мене. Уосталом, зар ниси рекла да дотичну не познајеш и да је само гостовала код тебе у емисији?".
Недуго затим, Катарина се поново огласила:
"Још увијек нисам добила одговор на питање како се зове твој дугогодишњи љубавник, а припадник МУП-а, и колико је он близак са дотичном (она што ти бјеше само гостовала у емисији) а којом пријетиш новинарима који не желе да објаве твоје бљувотине".
Током претходног дана, Кристина Коцкар је у јеку свађе са бившом другарицом Катарином Живковић открила ко је мушкарац којег је пјевачица крила годинама уназад и којем је родила сина.
Како је открила, у питању Небојша Стојковић Стојке.
Подсјетимо, Катарина Живковић испричала да је проблем између Кије и ње настао због фотографије са особом наводно осумњиченом за убиство особе која је блиска њеном емотивном партнеру. Како је рекла, Кија због тога није могла да дође у кућу у којој Катарина живи са породицом, већ јој је понудила да се виде у њеном дјевојачком стану у Земуну.
Неколико дана касније откривено је да се ради о фотографији са Дијаном Хркаловић, бившом државном секретарком у МУП-у Србије, пише "Телеграф".
Подсјећања ради, медији су минулих година извјештавали да је Небојша Стојковић Стојке 2013. године поднио молбу за условни отпуст Вишем суду у Београду. Он је тада служио казну од 8 година и 3 мјесеца због оптужби у вези са оружјем и дрогу.
Шест година касније, 2019, било је објављено да је ухапшен, али исход тог поступка и даље није познат.
Кија о мужу Каће Живковић: "Све о њему можете видјети на Гуглу"
Кија Коцкар се послије свађе са бившом другарицом огласила и открила идентитет мужа Катарине Живковић, али и детаље о њему. Како је навела, "све о њему можете видјети на Гуглу".
"Врло су тешке ријечи да мене уплићеш и да ми стављаш наслов како се дружим са особом која се сумњичи за убиство (Дијаном Хркаловић, прим. нов), када је твој партнер Небојша Стојковић Стојке, а све о њему можете видети на Гуглу", рекла је Кија и додала да сматра да је заправо она та која је била у опасности.
"Ја сам та која је, према свему што се може прочитати на Гуглу, заправо била у директној или индиректној опасности кад год сам била у близини те твоје породичне куће, твог партнера и саме тебе, јер си ти његова дугогодишња партнерка, што цијели град зна", завршила је Кија Коцкар обраћајући се својој бившој пријатељици.
