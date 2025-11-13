Огласила се Кијина мајка због рата њене кћерке и Каће Живковић

Катарина Живковић ријешила је да се јавно обрати бившој другарици, Кристини Кији Коцкар, након што је Кија открила идентитет њеног мужа и да је пукло пријатељство због Дијане Хркаловић, о чему већ неко вријеме бруји јавност.

Надица је имала шта да каже, али поручила да неће "водити битку своје кћерке", преноси Телеграф.

Занимљивости Овим знаковима Зодијака можете повјерити сваку тајну

- Видјела сам преко Инстаграма шта се десило и да вам кажем једну ствар - ја никада нисам била битке свог дјетета, па то нећу да урадим ни овај пут. Никада то нисам радила. Оне су се дружиле, знају најбоље шта је ту истина, а ако мене питате, држаћу се по страни. Не иде да се ја ту мијешам - рекла је кратко Надица, која чак ни није била упућена у неке ствари, за које је касније сазнала.

Катарина: "Кији треба психијатар"

Подсјетимо, након што је Кристина открила идентитет особе са којом је Каћа, те је говорила јавно да ју је разочарала, Катарина није могла, а да не остане дужна.

- Не знам гдје гори, суза нема разлога да буде бар са моје стране. Љута сам, али на себе, не могу да вјерујем да је моја процјена толико лоша и да сам пустила у свој живот особу која вапи да јој се помогне. Мислим на психијатра, стручну помоћ, тој дјевојци треба помоћи, њој стварно није добро. Кија је сама нашим препискама потврдила оно што сам ја рекла, не видим гдје сам ја слагала. Није добродошла јер је блиска са особом, са Дијаном Хркаловић. Нећу да улазим у детаље. Није добродошла оног момента када је то примјећено на њеном Инстаграму, тад смо одличили да нас двије можемо да се виђамо и дружимо, али не у мом породичном дому. Када сам јој писала о ситуацији, толико је била безобразна и арогантна да ми није дозволила да завршим до краја, да ме саслуша пријатељски, сасјекла ме је у коријену. Она је потврдила шта сам ја рекла - рекла је Катарина за Блиц.