Слоба Радановић отишао на Свету Гору

Пјевач Слоба Радановић посјетио је са пријатељима Свету Гору, а онда подијелио кадрове са пратиоцима на Инстаграму.

Он је обилазио манастире и дијелио видео снимке који одишу спокојем.

Слоба Радановић је тренутно на Светој Гори, а посебно га је очарао манастир Свет Павла, који се налази на западној страни атонског полуострва.

Показао је и како изгледа манастир Грегоријат по ноћи и колико је чаробно осветљен. Посјетио је и манастир Ватопед са нестварно лијепом природом око њега.

Иначе, Слоби ово није први пут да је посјетио ово свето мјесто. Прије годину дана тачно је први пут обишао манастире у Грчкој и том приликом је описао како се осјећа, пише Блиц.

''Моје прво путовање на Свету Гору. Већ једва чекам сљедеће… Хвала браћи и куму на прелијепо проведеном времену заједно. Слава Богу!'', написао је Радановић у опису.