Logo
Large banner

Слоба Радановић отишао на Свету Гору

12.11.2025

17:37

Коментари:

0
Слоба Радановић отишао на Свету Гору

Пјевач Слоба Радановић посјетио је са пријатељима Свету Гору, а онда подијелио кадрове са пратиоцима на Инстаграму.

Он је обилазио манастире и дијелио видео снимке који одишу спокојем.

Слоба Радановић је тренутно на Светој Гори, а посебно га је очарао манастир Свет Павла, који се налази на западној страни атонског полуострва.

Sloba Radanovic

Сцена

Слобу послије 8 година питали да ли је више волио Кију или Луну: Одговором изненадио све

Показао је и како изгледа манастир Грегоријат по ноћи и колико је чаробно осветљен. Посјетио је и манастир Ватопед са нестварно лијепом природом око њега.

Иначе, Слоби ово није први пут да је посјетио ово свето мјесто. Прије годину дана тачно је први пут обишао манастире у Грчкој и том приликом је описао како се осјећа, пише Блиц.

Слоба Радановић посјетио Свету Гору
Слоба Радановић посјетио Свету Гору

''Моје прво путовање на Свету Гору. Већ једва чекам сљедеће… Хвала браћи и куму на прелијепо проведеном времену заједно. Слава Богу!'', написао је Радановић у опису.

Подијели:

Тагови:

Sloba Radanović

Sveta Gora

путовање

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Испливала фотка Слобе Радановића са монструмом

Сцена

Испливала фотка Слобе Радановића са монструмом

3 мј

0
Слоба Радановић проговорио о тешком одрастању: ''Море сам први пут видио са 13 година''

Сцена

Слоба Радановић проговорио о тешком одрастању: ''Море сам први пут видио са 13 година''

4 мј

0
Супруга Слобе Радановића искрено о здравственом проблему са којим се бори годинама

Сцена

Супруга Слобе Радановића искрено о здравственом проблему са којим се бори годинама

4 мј

0
Супруга Слобе Радановића испричала до детаља како га је освојила

Сцена

Супруга Слобе Радановића испричала до детаља како га је освојила

5 мј

0

Више из рубрике

Пи Диди дане у затвору проводи на рехабилитацији

Сцена

Пи Диди дане у затвору проводи на рехабилитацији

3 ч

0
Деми Мур прославила 63. рођендан, славна глумица показала извајану фигуру

Сцена

Деми Мур прославила 63. рођендан, славна глумица показала извајану фигуру

4 ч

0
Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета

Сцена

Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета

4 ч

0
Ово је муж којег је Каћа Живковић крила годинама: Кија открила његов идентитет, па је поткачила опасно

Сцена

Ово је муж којег је Каћа Живковић крила годинама: Кија открила његов идентитет, па је поткачила опасно

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Нови закон доноси велике промјене за пензионере

20

34

Централне вијести, 12.11.2025.

20

30

Предсједник Барселоне проговорио о повратку Месија

20

19

Леброн Џејмс у развојној лиги!

20

16

Ајвар који је Тито волио, његов кувар га је припремао по посебном рецепту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner