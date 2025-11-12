Извор:
Телеграф
12.11.2025
15:55
Коментари:0
Ово је муж којег је Каћа Живковић крила годинама: Кија открила његов идентитет, па је поткачила опасно Кија Коцкар је у јеку свађе са бившом другарицом Катарином Живковић открила ко је мушкарац којег је певачица крила годинама уназад и којем је родила сина.
Послије јавне свађе са Кијом Коцкар, а у вези са Дијаном Хркаловић, откривено је да је у питању Небојша Стојковић Стојке.
Након што је Катарина Живковић испричала да више нису у контакту, Кија Коцкар је медијима послала цијелу преписку свађе из које се види да јој је пјевачица замјерила на фотографији коју је објавила са Дијаном Хркаловић, бившом државном секретарком у МУП Србије, уз коментар:
Занимљивости
Увијек опрезно са њима: Ово су најлукавији знакови Зодијака
Подсјећања ради, медији су минулих година извијестили да је Небојша Стојковић Стојке 2013. године поднио молбу за условни отпуст Вишем суду у Београду. Он је тада служио казну од 8 година и 3 месеца због оптужби у вези са оружјем и дрогу.
Шест година касније, 2019, било је објављено да је ухапшен, али исход тог поступка и даље није познат.
Кија Коцкар се послије свађе са бившом другарицом огласила и открила идентитет мужа Катарине Живковић, али и детаље о њему. Како је навела, "све о њему можете видјети на Гуглу".
Породица
Траума из дјетињства значајно обликује мозак и утиче на ментално здравље
- Врло су тешке ријечи да мене уплићеш и да ми стављаш наслов како се дружим са особом која се сумњичи за убиство (Дијаном Хркаловић, прим. нов), када је твој партнер Небојша Стојковић Стојке, а све о њему можете видјети на Гуглу, рекла је Кија и додала да сматра да је заправо она та која је била у опасности.
- Ја сам та која је, према свему што се може прочитати на Гуглу, заправо била у директној или индиректној опасности кад год сам била у близини те твоје породичне куће, твог партнера и саме тебе, јер си ти његова дугогодишња партнерка, што читав град зна, завршила је Кија Коцкар за Блиц обраћајући се својој бившој пријатељици.
(Телеграф)
Сцена
1 год0
Сцена
5 год0
Сцена
5 год0
Сцена
5 год0
Сцена
2 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
7 ч0
Најновије
Најчитаније
16
38
16
37
16
31
16
25
16
20
Тренутно на програму