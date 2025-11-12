Logo
Ово је муж којег је Каћа Живковић крила годинама: Кија открила његов идентитет, па је поткачила опасно

Телеграф

12.11.2025

15:55

Ово је муж којег је Каћа Живковић крила годинама: Кија открила његов идентитет, па је поткачила опасно
Ово је муж којег је Каћа Живковић крила годинама: Кија открила његов идентитет, па је поткачила опасно Кија Коцкар је у јеку свађе са бившом другарицом Катарином Живковић открила ко је мушкарац којег је певачица крила годинама уназад и којем је родила сина.

Послије јавне свађе са Кијом Коцкар, а у вези са Дијаном Хркаловић, откривено је да је у питању Небојша Стојковић Стојке.

Након што је Катарина Живковић испричала да више нису у контакту, Кија Коцкар је медијима послала цијелу преписку свађе из које се види да јој је пјевачица замјерила на фотографији коју је објавила са Дијаном Хркаловић, бившом државном секретарком у МУП Србије, уз коментар:

Подсјећања ради, медији су минулих година извијестили да је Небојша Стојковић Стојке 2013. године поднио молбу за условни отпуст Вишем суду у Београду. Он је тада служио казну од 8 година и 3 месеца због оптужби у вези са оружјем и дрогу.

Шест година касније, 2019, било је објављено да је ухапшен, али исход тог поступка и даље није познат.

Кија о мужу Каће Живковић: "Све о њему можете видјети на Гуглу"

Кија Коцкар се послије свађе са бившом другарицом огласила и открила идентитет мужа Катарине Живковић, али и детаље о њему. Како је навела, "све о њему можете видјети на Гуглу".

- Врло су тешке ријечи да мене уплићеш и да ми стављаш наслов како се дружим са особом која се сумњичи за убиство (Дијаном Хркаловић, прим. нов), када је твој партнер Небојша Стојковић Стојке, а све о њему можете видјети на Гуглу, рекла је Кија и додала да сматра да је заправо она та која је била у опасности.

- Ја сам та која је, према свему што се може прочитати на Гуглу, заправо била у директној или индиректној опасности кад год сам била у близини те твоје породичне куће, твог партнера и саме тебе, јер си ти његова дугогодишња партнерка, што читав град зна, завршила је Кија Коцкар за Блиц обраћајући се својој бившој пријатељици.

(Телеграф)

Katarina Živković

Kristina Kija Kockar

Небојша Стојковић Стојке

