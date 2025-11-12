Logo
Увијек опрезно са њима: Ово су најлукавији знакови Зодијака

12.11.2025

Horoskop
Фото: Pexels

Лукавост подразумијева брзо размишљање, прилагођавање и способност да се пронађу рјешења чак и у најизазовнијим ситуацијама. Неки људи имају урођену вјештину да сваку ситуацију окрену у своју корист – користећи интелигенцију, домишљатост или шарм, преноси индеx.хр.

Према астрологији, одређени хороскопски знаци посебно се издвајају по овој способности, а ево који су међу најлукавијима:

Шкорпија

Шкорпије су прави мајстори тактике и стратегије. Њихова интуиција је невјероватно јака, а способност да анализирају људе често их поставља корак испред свих. Никада не откривају своје намјере у потпуности, а њихов таленат за манипулацију чини их непредвидивим противницима. Увијек имају план Б и често излазе као побједници чак и у ситуацијама када нико то не очекује.

Вага

Иза Вагине шармантне спољашњости крије се оштар ум. Ваге су дипломате које лако освајају симпатије, али истовремено знају како да манипулишу ситуацијом у своју корист. Њихов осјећај за правду понекад је селективан, усмјерен ка сопственим циљевима, што их чини изузетно вјештима у постизању жељеног.

Близанци

Близанци су изузетно спретни у комуникацији и прилагођавању. Њихова брзина размишљања омогућава им да се лако извуку из непријатних ситуација. Уз хумор и шарм, често успјевају да добију оно што желе, а њихов таленат за сналажење ријетко их оставља без рјешења.

Јарац

Иако на први поглед дјелују озбиљно и повучено, Јарчеви су тихи стратези. Њихова хладнокрвност и аналитички приступ омогућавају им да сагледају ширу слику и донесу прорачунате одлуке. Њихова упорност и суптилна лукавост чине их мајсторима у остваривању дугорочних циљева.

Хороскоп, паре

Занимљивости

Ове знакове у наредним данима очекује талас успјеха и новца: Да ли сте међу њима?

Хороскоп

астрологија

