Необична занимања са високом зарадом: Професионални грлитељ, дегустатор хране за љубимце

Портал Цекин направио је листу занимања која доносе значајну зараду, међу којима су професионални ожалошћени, дегустатори хране за кућне љубимце, професионални грлитељи и други.
У неким културама, попут кинеске, ангажовање професионалних ожалошћених на сахранама није необично, истиче портал. Ти појединци се унајмљују да изразе емоције које породица можда не може или не жели да покаже. Просјечна годишња плата тих професионалаца износи око 24.212 евра, а бонуси за „убједљиво плакање“ могу додатно повећати њихов приход.
Екстракција змијског отрова представља једно од најопаснијих занимања, али, како наводи портал, и врло уносних. Отров се користи у производњи противотрова и у медицинским истраживањима, а плате се крећу од 1.729 до 4.323 евра, у зависности од врсте змије и количине екстрахованог отрова.
Са порастом вјештачке интелигенције (АИ) појавила се нова професија – „инжењер брзог инжењерства“. Ови стручњаци креирају ефикасне текстуалне команде за рад са АИ моделима, а њихова примања варирају од 129.664 до 216.087 евра годишње, чинећи их једним од најплаћенијих радника у технолошкој индустрији.
Портал такође наводи и занимање професионалног грлитеља – професионални грлиоци нуде услуге грљења као облик терапије, са сатницом од 34,50 до 70 евра. Искусни грлиоци могу да зараде више од психотерапеута.
Дегустатори хране за кућне љубимце анализирају укус, текстуру и нутритивну вриједност хране за љубимце. Плате у овој области крећу се између 25.926 и 51.852 евра годишње, зависно од искуства и послодавца.
Сајбер безбједност постала је кључна грана индустрије, а „они који тестирају упаде“ симулирају нападе на банкарске системе како би открили слабости прије него што их искористе прави хакери. Њихова примања често прелазе 86.424 евра годишње, док најплаћенији зарађују и до 111.486 евра.
Такође постоји и занимање професионалног спавача. Истраживачки центри, произвођачи душека, па чак и хотели запошљавају људе да тестирају услове спавања. Годишња примања професионалних спавача крећу се од 12.962 до 34.566 евра, у зависности од послодавца и врсте тестирања, преноси Танјуг.
