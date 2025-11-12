Свештеник донио водицу, Милан га избацио: О разлогу бруји град

Извор:
АТВ
12.11.2025
14:40
Коментари:0
Прије тачно годину дана, Лесковац је потресао несвакидашњи случај када су вјерници оптужили свештеника Славишу С. да изнуђује новац и сам одређује цијене за освећење воде уочи крсних слава.
Овај догађај изазвао је бурне реакције и довео до побуне парохијана, који су потписали петицију и затражили његово измјештање из парохије. Ипак, до данас није познато да ли је њихова иницијатива уродила плодом.
Регион
Полиција поново није нашла споменик Павлу Ђуришићу у Ђурђевим ступовима
У то вријеме, чак 145 вјерника из насеља Раде Жунић у Лесковцу упутило је петицију и отворено писмо владици нишком Арсенију, наводећи да "духовне услуге не би требало да буду предмет трговине" и да оваква пракса нарушава достојанство свештеничког позива.
"Освећење воде је обред који има духовно значење и не би требало да буде комерцијализован. Оваква пракса може умањити значај и светост обреда, доводећи у питање аутентичност духовне заједнице. Због наведених разлога, тражимо од надлежних органа да преиспитају праксу наплаћивања ових услуга и да се усвоје смјернице које ће омогућити бесплатно пружање духовних услуга свим вјерницима", наведено је у писму прослијеђеном владици.
Парохијани из насеља Раде Жунић у Лесковцу, којима тренутно служи Славиша С, тврде да је овај свештеник инсистирао да му плате за освећење воде по поменутој цени, па да их је чак и вређао када би му рекли да немају тај новац, пише "Еспресо".
Регион
Детаљи хорора у Ријеци: Жена убила партнера?
"Данас је још једна кућа вратила оца Славишу и рекла да ће затражити воду у цркви због тарифе коју је сам одредио. Уценом попут 'А, не, црква ће вас послати опет код мене' инсистирао је на даљем свећењу. Након што му је још једном речено да нису потребне никакве услуге, рекао је 'Па добро, 'ајде дај колико имаш'. Надам се да је имао бар мало стида при одласку након трећег одбијања", писало је тада између осталог у пропратном писму владици које је потписала Милица Јовановић, житељка овог насеља.
Њен комшија Милан тада је испричао да је и он отјерао из куће овог свештеника након што му је упутио заједљиве коментаре, јер је спремио да му да свега 500 динара за освећење славске водице.
"Инсистирао је да буде 1.500. Кад сам му рекао да немам више, казао ми је 'А за дуван имаш'. Одговорио сам му да имам пара сигурно не бих мотао цигарете и замолио сам га да напусти моју кућу", каже овај човјек.
Занимљивости
Лажни Лото милионер преварио цијелу Српску и Србију
Александар Јовановић из ове парохије био је огорчен на свештеника Славишу још од тренутка када је сахрањивао мајку.
"Било је много људи на сахрани, а када је Славиша то видио, ушао је у капелу, поставио неку икону и наређивао свакоме ко је пришао да се опрости од покојнице да на њу стави прилог за обнову неке фреске. Није рекао ко је. Људи су стављали новац. А ја, скрхан болом због смрти мајке, тада нисам имао времена да се расправљам са њим и да га питам да ли је то новац заиста намијењен за ту неку фреску или за његов џеп, на шта изражавам сумњу. Ево, сада питам владику, шта он мисли. Нека испита ту ситуацију и нека ми његово Преосвештенство одговори", моли Александар.
У писму прослијеђеном владици писало је и да су парохијани били презадовољни претходним свештеником, да га је већина сматрала чак и чланом породице, те да им није јасно због чега је он премјештен.
"Уз све дужно поштовање Ваше Преосвештенство, опростимо оцу Славиши, али вратите мир нашој парохији", констатује се на крају писма.
Свештеник Славиша није се оглашавао поводом ове ситуације.
Педесетосмогодишњи протонамјесник Славиша С. је, како се наводи на сајту Епархије нишке, у чин ђакона рукоположен 1989. године и постављен са епархијског службеника и ђакона при Саборном храму у Нишу. У презвитерски чин рукоположен је 1993. године и постављен на седму лесковачку парохију.
Сцена
Познато ко је замијенио Бору Чорбу у бенду: ''Свјестан сам одговорности''
Протонамјесник Славиша је у својој ранијој каријери био један од омиљених лесковачких свештеника када је 1998. године организовао прве часове вјеронауке при Саборном храму у Лесковцу. Обновио је и црквени хор "Бранко", чији је диригент био осам година.
Ипак, убрзо након тога парохијани почињу да се жале уз примједбе да "његово служење и није примјерено једном свештеном лицу", као и да "сам одређује високе тарифе за освећење водице по кућама".
Овај свештеник по много чему не подсјећа на обичног свештеника. До својих вјерника најчешће је долазио мотором који је возио у мантији, па је временом у шали стекао и надимак Бетмен.
Хроника
2 ч0
Сцена
2 ч0
Хроника
2 ч0
Свијет
2 ч0
Србија
4 ч0
Србија
19 ч0
Србија
1 д0
Србија
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
38
16
37
16
31
16
25
16
20
Тренутно на програму