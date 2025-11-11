Доктор открио могући узрок смрти дјевојчице умрле након тренинга

Извор:
Курир
11.11.2025
10:51
Коментари:0
Дјевојчица (14) из Борче преминула је прије неколико дана, након што јој је нагло позлило током загријавања на тренингу. Према речима сведока, дјевојчица је само неколико минута након почетка загријавања изгубила свијест и након неколико сати преминула, упркос брзој реакцији и тренера и љекара.
Шта се догоди у организму, па да дијете које изгледа здраво и активно доживи смртоносни колапс, за јутарњи програм Курир телевизије говорио је др Саша Милићевић.
Иако су овакви случајеви веома ријетки, у теорији, како каже Милићевић један према 50.000, међутим, нажалост, дешавају се и увијек имају трагичан исход, истиче он.
"Таква смрт се дефинише као изненадна, нагла и непредвидива. Најчешће су то поремећаји срца, али могу да буду и различите аномалије или различити поремећаји крвних судова. Свакако, најчешће су то мане у предјелу срчаног мишића", започео је Милићевић.
Др Милићевић је објаснио и на које би прегледе родитељи требало превентивно да воде дјецу која тренирају.
"Јако је важно да се врше систематски прегледи, чак и код дјеце која се не баве, а поготово она која се баве спортом. Превентивни преглед би требало да се врши сваких шест мјесеци. ЕКГ је много важан јер он може да покаже одређене болести срца, али може и да покаже задебљање мишића срца. Врло је важно да се све на време примјети - каже др Милићевић за Курир.
