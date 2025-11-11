Logo
Банде у Британији праве лијекове за мршављење

11.11.2025

Банде у Британији праве лијекове за мршављење
Организоване криминалне банде у Великој Британији почеле су да производе сопствене брендиране лијекове за мршављење, који доводе купце у заблуду јер су дизајнирани да изгледају као оригинални лијекови, саопштила је британска Агенција за регулацију лијекова и здравствених производа (МХРА).

Шеф јединице за спровођење кривичних дела МХРА Енди Морлинг изјавио је да "криминалци улажу у дизајнирање сопственог паковања и брендирања (лијека)... и продају га представљајући се као оригинални производ - преноси данас "Гардијан".

Према његовим ријечима, заплијена таквих лијекова је показала да су они изгледали као прави, али су били нелиценцирани и илегални за продају у Великој Британији.

"Најновији модел и ниво улагања у паковање и производне погоне за продају у индустријским размјерама, то је несумњиво организовани криминал. Зато радимо на томе да елиминишемо тај модел прије него што се укоријени", казао је Морлинг.

Policija

Хроника

Језив призор у бх. граду: На дрвету објешена кожа и животињска глава

МХРА је у првој рацији на илегалну фабрику лијекова за мршављење у Нортхемптону у октобру заплијенила десетине хиљада празних туба за лијекове за мршављење, који су били спремни за пуњење, сирове хемијске састојке, као и више од 2.000 нелиценцираних лијекова ретатрутид и тирзепатид, који су били намијењени за слање купцима.

У саопштењу након заплијене лажних лијекова за мршављење, МХРА је навела да нови модел производње "даје купцима лажни осјећај сигурности мислећи да купују оригинални производ".

