Завршено суђење за масакр у Гимназији у Санском Мосту

11.11.2025

10:29

Завршено суђење за масакр у Гимназији у Санском Мосту

У Кантоналном суду у Бихаћу окончано је суђење Мехмеду Вукалићу који је оптужен за троструко убиство у Санском Мосту. Завршне ријечи су изнијели Тужилаштво и одбрана, а изрицање пресуде је заказано за наредни понедјељак.

У завршним ријечима, адвокат оптуженог навео је да је Вукалић у тренутку извршења тешког злочина био неурачунљив, односно несвјестан својих поступака када је кренуо у убилачки поход, јавља РТВ УСК.

Вукалић је казао како се каје због убистава и да му је жао због почињених дјела.

Подсјетимо, 21. аугуста прошле године Вукалић је у згради Гимназије у Санском Мосту убио директора школе Нијаза Халиловића, секретарицу Нисвету Кљунић и професорицу енглеског језика Гордану Миџан.

Убиства је починио на различитим локацијама у школи, након чега је пуцао у себе. Преживио је захваљујући брзој интервенцији љекара у Клиничком центру у Бањалуци.

Одбрана тврди да оптужени није био свјестан злочина који је починио. Према ријечима одбране, Тужилаштво није успјело доказати мотиве кривичног дјела.

Адвокати су навели да је Вукалић био дискриминисан на радном мјесту, те да је трпио неоправдане дисциплинске поступке, што је, како тврде, утицало на његово психичко стање.

С друге стране, Тужилаштво се с тим не слаже. У завршним ријечима истакнуто је да докази упућују на то да је Вукалић убиства починио с директним предумишљајем, свјестан својих поступака, те да нема доказа о постојању душевне болести.

Због тога је Тужилаштво затражило казну дуготрајног затвора.

Сански Мост

