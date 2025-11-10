Брата полио бензином и запалио: Стигла пресуда братоубици из БиХ

Извор:
10.11.2025
Рагиб Аљић из Добој Истока осуђен је на 15 година и 8 мјесеци затвора због убиства брата на изузетно свиреп начин.
"Врховни суд ФБиХ у кривичном предмету против оптуженог Рагиба Аљића, због кривичног дјела Убиство у стицају са кривичним дјелом Паљевина у покушају, одлучујући у жалбеном поступку против пресуде Кантоналног суда у Тузли, донио је одлуку којом се жалбе кантоналног тужиоца из Тузле и браниоца оптуженог одбијају и пресуда Кантоналног суда у Тузли, којом је оптуженом изречена јединствена казна затвора у трајању од 15 година и 8 мјесеци, потврђује, чиме је ова пресуда постала правоснажна", наводи се у саопштењу.
Пресудом Кантоналног суда у Тузли оптужени је проглашен кривим да је 29. августа 2024. године око 19:00 сати, у мјесту Лукавица Ријека, општина Добој Исток, након краће вербалне препирке са братом Р.А. у вези с кориштењем породичне куће, отишао до куће у намјери да је запали.
"Упаљачем је запалио канистер у којем се налазио бензин и бацио га у правцу Р.А, којом приликом је запаљени бензин засуо дио Р.А. тијела, као и дио куће, нанијевши му на тај начин тешке тјелесне повреде опасне по живот, усљед којих је дана 21. септембар 2024. године, оштећени преминуо", наведено је тада у оптужници.
