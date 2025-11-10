Logo
Large banner

Брата полио бензином и запалио: Стигла пресуда братоубици из БиХ

Извор:

АТВ

10.11.2025

22:07

Коментари:

0
Брата полио бензином и запалио: Стигла пресуда братоубици из БиХ

Рагиб Аљић из Добој Истока осуђен је на 15 година и 8 мјесеци затвора због убиства брата на изузетно свиреп начин.

"Врховни суд ФБиХ у кривичном предмету против оптуженог Рагиба Аљића, због кривичног дјела Убиство у стицају са кривичним дјелом Паљевина у покушају, одлучујући у жалбеном поступку против пресуде Кантоналног суда у Тузли, донио је одлуку којом се жалбе кантоналног тужиоца из Тузле и браниоца оптуженог одбијају и пресуда Кантоналног суда у Тузли, којом је оптуженом изречена јединствена казна затвора у трајању од 15 година и 8 мјесеци, потврђује, чиме је ова пресуда постала правоснажна", наводи се у саопштењу.

Новац евро

Економија

Плата 2.200 евра, бесплатни смјештај и храна, а радника ни за лијека

Пресудом Кантоналног суда у Тузли оптужени је проглашен кривим да је 29. августа 2024. године око 19:00 сати, у мјесту Лукавица Ријека, општина Добој Исток, након краће вербалне препирке са братом Р.А. у вези с кориштењем породичне куће, отишао до куће у намјери да је запали.

Најновија вијест

Тенис

Трагедија на Завршном Мастерсу: Преминула двојица навијача, један се срушио усред меча

"Упаљачем је запалио канистер у којем се налазио бензин и бацио га у правцу Р.А, којом приликом је запаљени бензин засуо дио Р.А. тијела, као и дио куће, нанијевши му на тај начин тешке тјелесне повреде опасне по живот, усљед којих је дана 21. септембар 2024. године, оштећени преминуо", наведено је тада у оптужници.

Подијели:

Тагови:

ubistvo

Убиство

Doboj Istok

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika

Економија

Трамп: Ако се то деси, Америка би изгубила два билиона долара

2 ч

0
Враћа се Александра Пријовић, ево гдје ће пјевати за Нову годину

Сцена

Враћа се Александра Пријовић, ево гдје ће пјевати за Нову годину

2 ч

0
Како препознати хронични стрес: Симптоми на које треба обратити пажњу

Здравље

Како препознати хронични стрес: Симптоми на које треба обратити пажњу

2 ч

0
Огласила се Звезда: Владан Милојевић остаје без чак 19 играча

Фудбал

Огласила се Звезда: Владан Милојевић остаје без чак 19 играча

2 ч

0

Више из рубрике

Мушкарац с потјернице ухапшен на Лаушу у краденом возилу

Хроника

Мушкарац с потјернице ухапшен на Лаушу у краденом возилу

4 ч

0
Полно злостављао псе - снимак згрозио све

Хроника

Полно злостављао псе - снимак згрозио све

4 ч

0
Теслићки бизнисмени оптужени за малверзације ”тешке” 200.000 КМ

Хроника

Теслићки бизнисмени оптужени за малверзације ”тешке” 200.000 КМ

5 ч

0
Жена подлегла повредама: Ухапшено лице које је ударило пјешака аутом па побјегло са мјеста несреће

Хроника

Жена подлегла повредама: Ухапшено лице које је ударило пјешака аутом па побјегло са мјеста несреће

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

10

На помолу велика криза: Хоће ли бити распуштања Народне скупштине?

23

07

Филмска потјера за возачем из БиХ

23

04

Арапи одбили да изруче Стефана Папића

22

39

Младић погинуо у стравичној несрећи, више повријеђених

22

34

Тражио је по хотелу, она у туђем кревету: Муж српске водитељке доживио шок

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner