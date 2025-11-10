Трагедија на Завршном Мастерсу: Преминула двојица навијача, један се срушио усред меча

10.11.2025
21:52
Трагичне вијести стижу са Завршног Мастерса у Торину. Двојица навијача су нажалост преминула у Италији.
У питању су двојица мушкараца, а италијанска "Газета" преноси да су у питању навијачи који су имали 70, односно 78 година.
"Једном навијачу је позлило током јутра у фан зони близу дворане. Другом је позлило на трибинама током меча између Тејлора Фрица и Лоренца Музетија. У оба случаја је Хитна помоћ брзо реаговала, покушала је да их оживи. Хитно су пребачени у оближњу болницу, али су нажалост тамо убрзо преминули", стоји у тексту "Газете".
Ужасне вијест из Торина, турнира са ког се Новак Ђоковић повукао послије освајања турнира у Атини.
Фриц је побиједио Музетија (6:3, 6:4), док у вечерњем термину играју Јаник Синер и Феликс Оже-Алијасим.
