Огласила се Звезда: Владан Милојевић остаје без чак 19 играча

Извор:
Агенције
10.11.2025
21:20
Коментари:0
Фудбалски клуб Црвена звезда ће у новембарском репрезентативном циклусу имати велики број првотимаца, њих чак 19, који ће бранити боје својих националних селекција широм свијета.
На списку селектора А репрезентације Србије нашли су се Александар Катаи, Немања Радоњић и Милош Вељковић.
Национални тим наше државе очекују два изузетно важна меча у оквиру квалификација за Свјетско првенство, 13. новембра против Енглеске на гостујућем терену, док ће три дана касније дочекати Летонију.
Економија
Бесплатно гориво вриједно милион КМ за неке грађане
Селектор младе репрезентације Србије ће на располагању имати Стефана Лековића, а наш национални тим до 21 године ће у овом циклусу одиграти двије пријатељске утакмице, против Чешке 14. новембра и САД 18. новембра.
Омладинску репрезентацију Србије ће у првом кругу квалификација за Европско првенство представљати чак шесторица Звездиних фудбалера Вук Драшкић, Адем Авдић, Василије Костов, Урош Ђорђевић, Алекса Дамјановић и Лука Зарић. Орлиће очекују три утакмице, против Гибралтара 12. новембра, Грузије 15. новембра и Хрватске 18. новембра.
Наступе за кадетску репрезентацију Србије ће имати прилику да упише талентовани чувар мреже Саво Радановић, а очекују га дуели против Турске, Босне и Херцеговине и Малте у склопу квалификација за Европско првенство.
Позив за национални тим Сјеверне Македоније до 21 године добио је Матеј Гаштаров, који ће у овом циклусу имати прилику да забележи наступе у квалификацијама за Европско првенство. Његову селекцију очекују мечеви против Шведске 13. новембра и Пољске 18. новембра.
Свијет
Гадафијев син пуштен из притвора након 10 година
Звезда ће у новембарском циклусу имати и представника у А селекцији Словеније, гдје ће Тими Макс Елшник бранити боје своје земље у квалификацијама за Свјетско првенство.
Позив селектора Јерменије стигао је на адресу Наира Тикнизјана, чију репрезентацију очекују мечеви против Мађарске 13. новембра и Португала 16. новембра у оквиру квалификација за Светско првенство.
Голман Црвене звезде Омри Глазер ће се такође одазвати позиву селектора Израела. Његову репрезентацију очекује пријатељски сусрет са Литванијом 13. новембра, као и квалификациони дуел против Молдавије 16. новембра.
Марко Арнаутовић ће бити у прилици да помогне националном тиму Аустрије у мечевима квалификација за Свјетско првенство против Кипра 15. новембра и Босне и Херцеговине 18. новембра.
Дефанзивац црвено-бијелих Јунг-Ву Сеол биће део репрезентације Јужне Кореје, коју очекују пријатељски дуели са Боливијом 14. новембра и Ганом четири дана касније.
Фелисио Милсон ће представљати Анголу, коју очекују две пријатељске утакмице. Поред њега, Звезду ће на афричком континенту представљати и Махмуду Баџо, који је добио позив селектора Гамбије за два пријатељска сусрета.
Кошарка
56 мин0
Република Српска
1 ч2
Друштво
1 ч0
Кошарка
1 ч0
Најновије
Најчитаније
21
52
21
47
21
29
21
23
21
20
Тренутно на програму