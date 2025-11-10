Logo
Огласила се Звезда: Владан Милојевић остаје без чак 19 играча
Фото: Танјуг/АП

Фудбалски клуб Црвена звезда ће у новембарском репрезентативном циклусу имати велики број првотимаца, њих чак 19, који ће бранити боје својих националних селекција широм свијета.

На списку селектора А репрезентације Србије нашли су се Александар Катаи, Немања Радоњић и Милош Вељковић.

Национални тим наше државе очекују два изузетно важна меча у оквиру квалификација за Свјетско првенство, 13. новембра против Енглеске на гостујућем терену, док ће три дана касније дочекати Летонију.

Селектор младе репрезентације Србије ће на располагању имати Стефана Лековића, а наш национални тим до 21 године ће у овом циклусу одиграти двије пријатељске утакмице, против Чешке 14. новембра и САД 18. новембра.

Омладинску репрезентацију Србије ће у првом кругу квалификација за Европско првенство представљати чак шесторица Звездиних фудбалера Вук Драшкић, Адем Авдић, Василије Костов, Урош Ђорђевић, Алекса Дамјановић и Лука Зарић. Орлиће очекују три утакмице, против Гибралтара 12. новембра, Грузије 15. новембра и Хрватске 18. новембра.

Наступе за кадетску репрезентацију Србије ће имати прилику да упише талентовани чувар мреже Саво Радановић, а очекују га дуели против Турске, Босне и Херцеговине и Малте у склопу квалификација за Европско првенство.

Позив за национални тим Сјеверне Македоније до 21 године добио је Матеј Гаштаров, који ће у овом циклусу имати прилику да забележи наступе у квалификацијама за Европско првенство. Његову селекцију очекују мечеви против Шведске 13. новембра и Пољске 18. новембра.

Звезда ће у новембарском циклусу имати и представника у А селекцији Словеније, гдје ће Тими Макс Елшник бранити боје своје земље у квалификацијама за Свјетско првенство.

Позив селектора Јерменије стигао је на адресу Наира Тикнизјана, чију репрезентацију очекују мечеви против Мађарске 13. новембра и Португала 16. новембра у оквиру квалификација за Светско првенство.

Голман Црвене звезде Омри Глазер ће се такође одазвати позиву селектора Израела. Његову репрезентацију очекује пријатељски сусрет са Литванијом 13. новембра, као и квалификациони дуел против Молдавије 16. новембра.

Марко Арнаутовић ће бити у прилици да помогне националном тиму Аустрије у мечевима квалификација за Свјетско првенство против Кипра 15. новембра и Босне и Херцеговине 18. новембра.

Дефанзивац црвено-бијелих Јунг-Ву Сеол биће део репрезентације Јужне Кореје, коју очекују пријатељски дуели са Боливијом 14. новембра и Ганом четири дана касније.

Фелисио Милсон ће представљати Анголу, коју очекују две пријатељске утакмице. Поред њега, Звезду ће на афричком континенту представљати и Махмуду Баџо, који је добио позив селектора Гамбије за два пријатељска сусрета.

