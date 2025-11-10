Logo
Послије трагичне смрти Младена Жижовића, Раднички Крагујевац именовао новог тренера

Извор:

Агенције

10.11.2025

19:07

Послије трагичне смрти Младена Жижовића, Раднички Крагујевац именовао новог тренера
Фото: АТВ

Бојан Пузигаћа именован је данас за тренера фудбалера крагујевачког Радничког, умјесто трагично преминулог Младена Жижовића, саопштио је данас клуб из Шумадије.

Жижовић је прошлог понедјељка преминуо током утакмице против Младости из Лучана.

Раднички због трагедије није играо за викенд меч 15. кола Суперлиге против Чукаричког, па ће Пузигаћа на клупи дебитовати послије репрезентативне паузе, 22. новембра, када ће у Крагујевцу гостовати Нови Пазар.

- Вјеровали смо у Младена Жижовића и његову визију Радничког. Вјерујемо и даље у ту визију. Младен није физички са нама, али његова идеја Радничког наставља да живи кроз његове дугогодишње асистенте Бојана Пузигаћу и Велибора Ђурића. Ако неко зна и осјећа какав Раднички је желио и замишљао Младен Жижовић, онда су то њих двојица.

- Зато је управа Радничког одлучила да Бојан Пузигаћа наслиједи Младена Жижовића на мјесту шефа стручног штаба, а Велибор Ђурић остане његов први сарадник и да заједно наставе посао који су започели са Жижовићем.

- Опредијелили смо се да њих двојица воде са клупе први тим у наставку сезоне. Трагедија која нас је задесила мора да нас уједини и донесе оно што је Младен Жижовић желио да направи у Крагујевцу.

