Logo
Large banner

Грађани морају бити посебно опрезни: Од данас велика промјена у полицији

Извор:

АТВ

10.11.2025

20:53

Коментари:

0
МУП СБК
Фото: МУП СБК

Полицијски службеници Управе полиције МУП-а Средњобосанског кантона од данас почињу с кориштењем сувремених "боди" камера, сходно важећим законским прописима и процедурама.

Кориштење "боди“ камера у раду полицијских службеника представља један од кључних корака у борби против корупције, јер ће такве камере снимати рад полицијских службеника на терену, посебно када се ради о остваривању изравних контаката с грађанима.

Игокеа Трст-21102025

Кошарка

Игокеа почиње такмичење у ВТБ купу

Приликом кориштења наведених камера, грађани ће бити обавијештени да се врши снимање, како би се у што већој мјери осигурала транспарентност и професионалност у раду полиције, а грађани се осјећали сигурније, јер су на тај начин заштићени од свих евентуалних коруптивних дјеловања полицијских службеника, али и непримјереног и сваког другог непрофесионалног понашања.

Примјена "боди“ камера је дио стратешког антикорупцијског плана који је првенствено усмјерен на борбу против корупције, што ће у многоме допринијети побољшању законитости и ефикасности у раду полицијских службеника, имајући у виду све њене техничке могућности, посебно код евидентирања уочених прекршаја, али и других незаконитих радњи, саопштено је из МУП-а СБК.

horoskop

Занимљивости

Финансијски хороскоп од 10.11. до 16.11.: Пред Биковима изазови, Близанци требају бити на опрезу

Набавком и употребом "боди" камера МУП СБК наставља с процесом увођења сувремене технолошке опреме и материјално-техничких средстава у рад полицијских службеника, укључујући ранију набавку и стављање у функцију већег броја "ЛПР" камера, фиксних и мобилних радара и др.

Стање сигурности на подручју кантона већ се дужи период оцјењује као задовољавајуће, а набавком и кориштењем "боди“ камера реално је очекивати да ће се такво стање и додатно побољшати, што на крају доприноси стварању сигурнијег окружења на подручју кантона, али и шире.

Подијели:

Тагови:

Полиција

kamere

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хитна сједница Канцеларије за разматрање жалби: Хоће ли бити избора?

БиХ

Хитна сједница Канцеларије за разматрање жалби: Хоће ли бити избора?

1 ч

0
Срећни празници! У БиХ стигло тоне пиротехничких средстава

Друштво

Срећни празници! У БиХ стигло тоне пиротехничких средстава

1 ч

0
Ники Сеј

Фудбал

Фудбалера дјевојка ухватила у превари и објавила снимак

1 ч

0
Када, колико и коме ће бити веће пензије?

Економија

Када, колико и коме ће бити веће пензије?

1 ч

0

Више из рубрике

Срећни празници! У БиХ стигло тоне пиротехничких средстава

Друштво

Срећни празници! У БиХ стигло тоне пиротехничких средстава

1 ч

0
Vremenska prognoza, Banjaluka, vrijeme, oblaci

Друштво

Враћа се Михољско љето?

3 ч

0
Какво нас вријеме очекује сутра?

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

8 ч

0
Сви детаљи: Ко има право на рефундацију трошкова за пренатални тест у Српској

Друштво

Сви детаљи: Ко има право на рефундацију трошкова за пренатални тест у Српској

8 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

52

Трагедија на Завршном Мастерсу: Преминула двојица навијача, један се срушио усред меча

21

47

Трамп: Ако се то деси, Америка би изгубила два билиона долара

21

29

Враћа се Александра Пријовић, ево гдје ће пјевати за Нову годину

21

23

Како препознати хронични стрес: Симптоми на које треба обратити пажњу

21

20

Огласила се Звезда: Владан Милојевић остаје без чак 19 играча

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner