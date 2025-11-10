Грађани морају бити посебно опрезни: Од данас велика промјена у полицији

Извор:
Полицијски службеници Управе полиције МУП-а Средњобосанског кантона од данас почињу с кориштењем сувремених "боди" камера, сходно важећим законским прописима и процедурама.
Кориштење "боди“ камера у раду полицијских службеника представља један од кључних корака у борби против корупције, јер ће такве камере снимати рад полицијских службеника на терену, посебно када се ради о остваривању изравних контаката с грађанима.
Приликом кориштења наведених камера, грађани ће бити обавијештени да се врши снимање, како би се у што већој мјери осигурала транспарентност и професионалност у раду полиције, а грађани се осјећали сигурније, јер су на тај начин заштићени од свих евентуалних коруптивних дјеловања полицијских службеника, али и непримјереног и сваког другог непрофесионалног понашања.
Примјена "боди“ камера је дио стратешког антикорупцијског плана који је првенствено усмјерен на борбу против корупције, што ће у многоме допринијети побољшању законитости и ефикасности у раду полицијских службеника, имајући у виду све њене техничке могућности, посебно код евидентирања уочених прекршаја, али и других незаконитих радњи, саопштено је из МУП-а СБК.
Набавком и употребом "боди" камера МУП СБК наставља с процесом увођења сувремене технолошке опреме и материјално-техничких средстава у рад полицијских службеника, укључујући ранију набавку и стављање у функцију већег броја "ЛПР" камера, фиксних и мобилних радара и др.
Стање сигурности на подручју кантона већ се дужи период оцјењује као задовољавајуће, а набавком и кориштењем "боди“ камера реално је очекивати да ће се такво стање и додатно побољшати, што на крају доприноси стварању сигурнијег окружења на подручју кантона, али и шире.
