Кошаркаши Уралмаша одрадили тренинг у Лакташима

Извор:
АТВ
10.11.2025
21:02
Коментари:0
Кошаркаши Игокее и Уралмаша одмјериће сутра снаге у оквиру групе Б ВТБ Баскет купа, а руски тим пристигао је у Лакташе гдје је одрадио и тренинг уочи утакмице.
Екипа Ростислава Вергуна пуна мотива очекује предстојећи меч, а има само ријечи хвале о новоформираном такмичењу под окриљем ВТБ лиге.
Кошарка
Игокеа почиње такмичење у ВТБ купу
“Очекујем добру утакмицу. Ово је велика прилика да искусимо интернационалну кошарку, избуђени смо. Пратили смо Игокеу и знамо да су добар тим, надам се да можемо да пружимо добру утакмицу и забиљежимо тријумф.
ВТБ Баскет куп чине најбоље руске екипе, уз Игокеу и Мегу. Поред Игокее и Уралмаша у групи Б су Зенит и Уникс. Доброј утакмици сутра нада се Американац Октевијус Елис који је прије десетак година носио дрес Морнара из Бара.
“Треба да слиједимо план из свлачионице, играмо јако и дођемо до побједе. Кључ је да останемо заједно, држимо се наших улога и надамо се да ћемо поштовати договор. Мислим да је ово одлична прилика да видимо гдје смо” рекао је Елис.
Игокеа и Уралмаш састају се у уторак у Лакташима са почетком у 19 часова.
Најновије
Најчитаније
21
52
21
47
21
29
21
23
21
20
Тренутно на програму