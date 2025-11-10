Logo
Кошаркаши Уралмаша одрадили тренинг у Лакташима

АТВ

10.11.2025

21:02

0
Фото: АТВ

Кошаркаши Игокее и Уралмаша одмјериће сутра снаге у оквиру групе Б ВТБ Баскет купа, а руски тим пристигао је у Лакташе гдје је одрадио и тренинг уочи утакмице.

Екипа Ростислава Вергуна пуна мотива очекује предстојећи меч, а има само ријечи хвале о новоформираном такмичењу под окриљем ВТБ лиге.

Игокеа Трст-21102025

Кошарка

Игокеа почиње такмичење у ВТБ купу

“Очекујем добру утакмицу. Ово је велика прилика да искусимо интернационалну кошарку, избуђени смо. Пратили смо Игокеу и знамо да су добар тим, надам се да можемо да пружимо добру утакмицу и забиљежимо тријумф.

ВТБ Баскет куп чине најбоље руске екипе, уз Игокеу и Мегу. Поред Игокее и Уралмаша у групи Б су Зенит и Уникс. Доброј утакмици сутра нада се Американац Октевијус Елис који је прије десетак година носио дрес Морнара из Бара.

“Треба да слиједимо план из свлачионице, играмо јако и дођемо до побједе. Кључ је да останемо заједно, држимо се наших улога и надамо се да ћемо поштовати договор. Мислим да је ово одлична прилика да видимо гдје смо” рекао је Елис.

Игокеа и Уралмаш састају се у уторак у Лакташима са почетком у 19 часова.

КК Игокеа

