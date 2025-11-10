Обрадовић: Монако има квалитетан тим, побједе најбољи лијек за излазак из кризе

Кошаркаши Партизана ће сутра од 20.30 часова у Београдској арени дочекати Монако у 10. колу Евролиге.

За "црно-бијеле" на овој утакмици неће играти Карлик Џонс, Вања Маринковић, Аријан Лакић и Марио Накић.

- Монако је тим изузетног квалитета, који игра годинама заједно, уз Данијела Тајса су довели и петицу из Париза, Кеваријуса Хејса који је присутан у одбрани. Ангажовали су и Николу Миротића. Снага те екипе је у спољним играчима, наравно, са Мајком Џејмсом, који има изванредну сезону, са 19 поена у просјеку и много асистенција. Најбитније је да те креаторе њихове зауставимо и да играмо одбрану од пика као што смо играли у Пиреју већим дијелом. Ради се о доброј нападачкој екипи, али са одбрамбеним реакцијама са специјалцима, који помажу тиму на тај начин - рекао је Обрадовић на конференцији за медије.

Партизан је доживио четири пораза на последња четири меча у свим такмичењима.

- Најбоље за тим су побједе. Играли смо одлично против Барселоне, против Дубаија врло лоше, а против Олимпијакоса заиста велики дио утакмице веома добро. Сезона је таква да немамо ни времена да тугујемо или да се радујемо. Понашамо се како се понашамо пред сваку сљедећу утакмицу. Анализирали смо прије свега посљедњу четвртину против Олимпијакоса. Важно је да су све те одлуке на крају меча, које су се испоставиле да нису добре, правили играчи код којих је морала да буде лопта. То су људи који креирају, Двејн Вашингтон, Стерлинг Браун и Шејк Милтон. Евентуално високи ако мислимо да имамо предност под кошем. Ту нема замјерки. Видјели су себе, послије утакмице одмах су долазили да разговарају са мном. Наравно да им је жао, свјесни су да је била велика шанса да побиједимо у Пиреју. Најбољи лијек за ситуацију у којој се налазимо да се игра добро, али да се побјиједи - додао је тренер Партизана.

Он је говорио и о новим играчима Бруну Фернанду и Нику Калатесу.

- Увијек је проблем кад играч дође усред сезоне. Калатесова адаптација је у некој мјери лакша, јер мене познаје и ја њега. Он разумије, има кошаркашку интелигенцију. И са њим доста разговарам. Ако дође у току сезоне, а мора да игра преко 30 минута одмах, јасно вам је колико је тешка ситуација. Милтон је такође нови, а имао је несрећу да месец дана не буде у тиму због повреде. Изузетно интелигентан играч, у њега имам максимално повјерење. Што се тиче Фернанда, проблем је што га користим на двије различите позиције, четири и пет. Онда није лако да се запамте сви детаљи. Покушавам да поједноставим игру кад је он на терену, што се тиче напада. Одбрана је лакша, мада и ту има у појединим тренуцима реакција које нису договорене. Њихова жеља и однос према тренингу је добра - рекао је тренер Партизана.

Евролига је таква да нема много времена да се ради, навео је Обрадовић.

- Послије изузетно напорног пута из Дубаија, играчима сам пустио цијелу утакмицу, да виде како смо изгледали. И онда сам их одвео на тренинг, било је повуци, потегни да ли да се тренира. Убиједио сам их нам је потребно 20 минута да се тренира како би сутра ујутру било боље. Пристали су и то је дало резултат, одразило се на игру против Олимпијакоса. Нажалост, немамо времена. Стално је тако. Ја сам за то да играчима дам дан одмора, али ако је потребно да се то прескочи, пробаћу и тако да радим", изјавио је Обрадовић.

Кошаркаши Партизана Вања Маринковић и Џабари Паркер су пропустили меч против Олимпијакоса.

- Лакић је на тренингу добио ударац у раме. Срећом, није озбиљно, али су доктори препоручили мировање и неће бити у тиму. Други повријеђен играч је капитен, Маринковић. Осјећа се мало боље, али није довољно да тренира и игра. Паркер је био болестан и сада је у реду. Тренирао је најнормалније - истакао је Обрадовић.

Он је прокоментарисао овосезонски учинак Џабарија Паркера.

- Постоје стручњаци, људи заиста способни да објасне нешто. Технолошка ера и друштвене мреже - погубно је за сваког човјека. Замислите онда играче који су стално присутни тамо. Мене то не занима, неко ће рећи да сам старог кова. Кад бих се тиме бавио, имало би страшно негативан утицај на мој посао. Ја информације проналазим на друге начине. Шта се пише по друштвеним мрежама и сајтовима нити могу, нити желим да утичем. У овој ери имате оне који ће рећи све најбоље и оне који ће рећи све најгоре о Паркеру. А ја могу да кажем да је он један од играча који апсолутно на тренингу ради тако да даје све од себе. Да ли је до сада могао да игра боље и помогне више тиму - мислим да да. Али, ту је, тренира и то је предуслов за свакога - рекао је Обрадовић.

Тренер Партизана је одговорио на питање зашто Алексеј Покушевски не добија минуте на посљедњим утакмицама.

- Не постоји ниједна друга одлука осим оне која је увијек најважнија, да ја искључиво водим рачуна о интересу тима. Моја процјена, моја одговорност. Он игра добро, понаша се на тренинзима добро. Никакав проблем - закључио је Обрадовић.

Монако је у досадашњем дијелу сезоне у Евролиги забиљежио шест побједа и три пораза, док Партизан има скор 3/6.