Умрла легенда америчке и свјетске кошарке

Курир
10.11.2025
07:28
Легендарни амерички тренер Лени Вликенс преминуо је у 89. години, а тужне вијести објавила је НБА лига.
Вилкенс је био истинска икона и легенда америчке, али и свјетске кошарке, а чак три пута био је уврштен у Нејсмитову "Кућу славних"!
Први пут то је било 1989. године као легендарни плејмејкер и најбољи асистент лиге, потом 1998. као славни тренер и освајач титуле са Сијетл Суперсониксима 1879. На крају, 2010. и као члан стручног штаба Дрим тима окупљеног за Олимпијске игре у Барселони 1992, који је постао олимпијски шампион.
Играо је за Сент Луис Хоксе, данашњу Атланту, потом и за Сијетл, Кливленд и Портланд, а осам пута је био учесник Ол-стара. Најбољи асистент лиге био је 1970. године.
Тренер је постао још у играчким данима, био је и на терену и клупи у Сијетлу и Портланду, а онда је Суперсониксима донео једину титулу као шеф стручног штаба. Водио је и Кливленд, Атланту, Торонто и Њујорк Никсе.
Рођен је у Бруклину, отац му је био Американац, а мајка Иркиња и крајем педесетих био је један од највећих кошаркашких талената и играо је за колеџ Провиденс.
Прије три године уврштен је међу највећих 15 тренера свих времена, а био је и селектор САД у Атланти 1996. године када је "дрим тим" у финалу савладао Југославију.
Било је то култно финале у којем је ослабљена СР Југославија без повређеног Зорана Савића одиграла равноправно до полувремена предвођена маестралним Жарком Паспаљем, али је Америка преломила и славила са 95:69.
Код Американаца су се тада истакли Дејвид Робинсон са 28 поена, Реџи Милер са 20 и Пени Хардавеј са 17, док су код наше репрезентације поене убацили Жарко Паспаљ (19), Саша Ђорђевић и Дејан Бодирога по 13, Предраг Даниловић (9), Саша Обрадовић (6), Владе Дивац и Жељко Ребрача по четири, а Дејан Томашевић један.
"Разговарали смо о томе послије утакмице и морам да будем искрен са вама. Не постоји колеџ тим који би могао да победи Југославију. Не постоји ни тим који би могао да побједи Литванију. Не мислим да би било који од њих победио и Аргентину, с обзиром на начин на који играју. Морате тим људима одати поштовање. Стотину пута су бољи него 1992. надам се да је свет то видео. Њихове акције, одбрану, шутеве. Изашли су на терен и такмичили су се. Нису се појавили овде само да би учествовали - рекао је Вилкенс послије легендарног финала.
Адам Силвер, комесар НБА лиге, огласио се због Вилкенса.
"Лени Вилкенс је представљао оно најбоље што НБА има, као играч из Куће славних, тренер из Куће славних и један од најпоштованијих амбасадора игре. Толико да је, прије четири године, Лени добио јединствено признање да буде именован за једног од 75 највећих играча и 15 највећих тренера свих времена у лиги. Ипак, још импресивније од Ленијевих кошаркашких достигнућа - која су укључивала двије златне олимпијске медаље и једну НБА титулу - била је његова посвећеност томе да служи другима, посебно у његовој вољеној заједници у Сијетлу, гдје данас стоји његова статуа. Утицао је на животе безброј младих људи, као и генерација играча и тренера који су Ленија сматрали не само сјајним саиграчем или тренером, већ и изузетним ментором који је водио с интегритетом и правом класом", истакао је Силвер.
Занимљиво је и да је Лени Вилкенс са 1.332 побједе у лигашком дијелу сезоне трећи на вјечној листи тренера, а испред њега су само Грег Попович и Дон Нелсон.
