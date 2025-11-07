Богдановић двоцифрен у поразу Клиперса од Финикса

Извор:
Танјуг
07.11.2025
09:00
Коментари:0
Кошаркаши Финикс санса побиједили су Лос Анђелес клиперсе резултатом 115:102 у НБА лиги. Богдан Богдановић постигао је 12 поена за екипу Клиперса.
Финикс је уписао четврти тријумф у сезони, док је Клиперсима ово био пети пораз у НБА лиги.
У центру пажње био је Џејлен Грин, који је у свом дебију за Сансе убацио 29 поена. Грин је пропустио првих осам утакмица сезоне због повреде задње ложе, а сада је одиграо 23 минута и имао шут из игре 10/20, уз шест погођених тројки из 13 покушаја.
Поред њега, Девин Букер је додао 24 поена, Грејсон Ален 18, а Ројс О’Нил 17 поена, од чега 11 у трећој четвртини када је Финикс направио кључну разлику и стекао двоцифрену предност коју није испуштао до краја меча.
У редовима Клиперса најбољи је био Ивица Зубац са 23 поена и 11 скокова, док је Кем Кристи додао 17, Џон Колинс 13. Капитен српске репрезентације Богдан Богдановић уписао је 12 поена, пет асистенција и четири скока за 29 минута на паркету. Богдановић је погодио двије тројке из шест покушаја.
Тим из Лос Анђелеса наступио је без Џејмса Хардена, који је одсуствовао из личних разлога, и Каваја Ленарда, који се опоравља од повреде скочног зглоба.
Посебну пажњу изазвао је повратак Бредлија Била у Финикс, овога пута у дресу Клиперса. Бил је имао слаб учинак, погодио је само два шутa из 14 покушаја и меч завршио са пет поена, уз повремене звиждуке навијача.
Наредни меч ова два тима игра се у 9. новембра.
Најновије
Најчитаније
11
32
11
32
11
30
11
16
11
12
Тренутно на програму