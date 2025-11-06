Бруталан трипл-дабл Јокића против Јовића

Извор:
Б92
06.11.2025
07:20
Коментари:0
Никола Јокић је остварио пети трипл-дабл у сезони са 33 поена, 16 асистенција и 15 скокова, предводећи Денвер Нагетсе до побједе над Мајами Хитом резултатом 122:112 у сриједу увече.
Јокић је шутирао 12 од 18 из игре, а трипл-дабл је комплетирао офанзивним скоком шест минута и 36 секунди прије краја треће четвртине.
То му је већ трећи трипл-дабл за три четвртине ове сезоне, а 71. такав у каријери.
Ово је седми пут да је Јокић имао меч са најмање 30 поена уз по 15 скокова и асистенција.
Од 1980. сви остали играчи су укупно забиљежили седам таквих утакмица!
Кошарка
Невјероватни Шеј престигао легендарног Оскара Робертсона
А ако се овој статистици дода и 75% шута из игре, онда Јокић има три такве утакмице у каријери, а двије сви остали играчи у историји!
"Уживајте у овоме док траје… ово је нешто што више никада нећете видјети", описао је Јокићеву игру тренер Денвера Дејвид Аделман.
Ово је била 11. узастопна побједа Денвера над Мајамијем у регуларном дијелу сезоне.
Арон Гордон је додао 24 поена за Нагетсе, који су остали непоражени код куће ове сезоне (4-0).
Сјајну подршку са клупе дао је Тим Хардавеј са 18 поена, погодивши четири тројке.
Денвер је имао предност од 17 поена у посљедњој дионици, али је Мајами успео да смањи разлику на осам поена на 43 секунде до краја.
Џамал Мареј (14п, 8sk) је потом погодио оба слободна бацања и запечатио побједу.
Мајами није остварио побједу у Денверу током регуларног дијела сезоне још од 30. новембра 2016. године.
Кошарка
Кошаркаш песницом ударио навијача свог клуба
Ипак, Хит је савладао Нагетсе у другој утакмици финала НБА лиге 2023. године, али је Денвер тада освојио титулу побиједивши са укупних 4-1 у серији.
Тим са Флориде завршио је густујућу турнеју са учинком 1-3.
Србин из редова Хита Никола Јовић је за 20 минута на паркету убацио пет поена (1/6) уз по три скока, асистенције и изгубљене лопте.
Норман Пауел је био најефикаснији код Мајамија са 23 поена, Ендру Вигинс је додао 22, а Хаиме Хакес 21.
Бем Адебајо је напустио игру већ послије прве четвртине због повреде лијевог стопала, а више информација о његовом стању очекује се у четвртак.
Кошарка
Звезда и даље без једног од најбољих, кошаркаш све открио: Не знам када ћу се вратити
Нагетси су доминирали под кошем, надскакали су ривала са 61-38.
Пауел је отворио меч тројком, што је био први пут ове сезоне да је Денвер губио на домаћем терену.
У претходне три утакмице у "Бол арени" водили су од почетка до краја.
Тренер Мајамија Ерик Сполстра изјавио је прије утакмице да му је дуел са тренером Нагетса Дејвидом Аделманом био "надреалан", с обзиром на близак однос са његовом породицом.
Сполстра је истакао да му је Дејвидов отац, легендарни тренер Рик Аделман, био велики узор.
Најновије
Најчитаније
09
01
08
50
08
47
08
44
08
38
Тренутно на програму