Бруталан трипл-дабл Јокића против Јовића

Извор:

Б92

06.11.2025

07:20

Кошаркаш Денвера Никола Јокић на мечу против Мајами хита полаже лопту
Никола Јокић је остварио пети трипл-дабл у сезони са 33 поена, 16 асистенција и 15 скокова, предводећи Денвер Нагетсе до побједе над Мајами Хитом резултатом 122:112 у сриједу увече.

Јокић је шутирао 12 од 18 из игре, а трипл-дабл је комплетирао офанзивним скоком шест минута и 36 секунди прије краја треће четвртине.

То му је већ трећи трипл-дабл за три четвртине ове сезоне, а 71. такав у каријери.

Ово је седми пут да је Јокић имао меч са најмање 30 поена уз по 15 скокова и асистенција.

Од 1980. сви остали играчи су укупно забиљежили седам таквих утакмица!

Шеј Гил Александер tanjug ap Nate Billings

Кошарка

Невјероватни Шеј престигао легендарног Оскара Робертсона

А ако се овој статистици дода и 75% шута из игре, онда Јокић има три такве утакмице у каријери, а двије сви остали играчи у историји!

"Уживајте у овоме док траје… ово је нешто што више никада нећете видјети", описао је Јокићеву игру тренер Денвера Дејвид Аделман.

11-0

Ово је била 11. узастопна побједа Денвера над Мајамијем у регуларном дијелу сезоне.

Арон Гордон је додао 24 поена за Нагетсе, који су остали непоражени код куће ове сезоне (4-0).

Сјајну подршку са клупе дао је Тим Хардавеј са 18 поена, погодивши четири тројке.

Денвер је имао предност од 17 поена у посљедњој дионици, али је Мајами успео да смањи разлику на осам поена на 43 секунде до краја.

Џамал Мареј (14п, 8sk) је потом погодио оба слободна бацања и запечатио побједу.

Мајами није остварио побједу у Денверу током регуларног дијела сезоне још од 30. новембра 2016. године.

НБа-кошарка-лопта

Кошарка

Кошаркаш песницом ударио навијача свог клуба

Ипак, Хит је савладао Нагетсе у другој утакмици финала НБА лиге 2023. године, али је Денвер тада освојио титулу побиједивши са укупних 4-1 у серији.

Тим са Флориде завршио је густујућу турнеју са учинком 1-3.

Јовић скроман

Србин из редова Хита Никола Јовић је за 20 минута на паркету убацио пет поена (1/6) уз по три скока, асистенције и изгубљене лопте.

Норман Пауел је био најефикаснији код Мајамија са 23 поена, Ендру Вигинс је додао 22, а Хаиме Хакес 21.

Бем Адебајо је напустио игру већ послије прве четвртине због повреде лијевог стопала, а више информација о његовом стању очекује се у четвртак.

КК Црвена Звезда

Кошарка

Звезда и даље без једног од најбољих, кошаркаш све открио: Не знам када ћу се вратити

Нагетси су доминирали под кошем, надскакали су ривала са 61-38.

Пауел је отворио меч тројком, што је био први пут ове сезоне да је Денвер губио на домаћем терену.

У претходне три утакмице у "Бол арени" водили су од почетка до краја.

Тренер Мајамија Ерик Сполстра изјавио је прије утакмице да му је дуел са тренером Нагетса Дејвидом Аделманом био "надреалан", с обзиром на близак однос са његовом породицом.

Сполстра је истакао да му је Дејвидов отац, легендарни тренер Рик Аделман, био велики узор.

