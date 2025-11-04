Нови скандал дрма НБА – украдено 3,8 милиона долара!

Извор:
Бивши високи функционер Атланте Хокс оптужен је да је проневјерио више од 3,8 милиона долара, користећи службене картице и лажне рачуне за луксузна путовања, куповину брендиране робе и личне трошкове.
Према подацима из савезних судских списа, Лестер Т. Џоунс Џуниор, који је до почетка ове године обављао функцију вишег потпредсједника за финансије у франшизи Атланта Хокс, суочава се са оптужбом за електронску превару (wire fraud).
Тужиоци наводе да је од 2017. до јуна 2025. године користио свој приступ финансијским системима клуба како би подносио лажне захтјеве за надокнаду трошкова и прикривао неовлашћене трошкове на корпоративним кредитним картицама.
У документима се наводи да су Џоунсове сумњиве куповине укључивале путовања на Бахаме, Костарику, Хаваје, Швајцарску и Тајланд, као и куповину накита, робе бренда "Лоуис Vuitton", трошкове за "Porsche" возила и улазнице за догађаје.
Према наводима тужилаштва, он је искористио слабости у интерном рачуноводственом софтверу Хокса како би прикрио трагове, лажирао мејлове и извјештаје да би личне трошкове представио као пословне.
Један од примјера из истраге односи се на измишљени рачун од готово 230.000 долара, који је Џоунс наводно сам креирао у јануару 2025. године, наводећи да се ради о хотелском боравку у хотелу "Wynn" у Лас Вегасу.
Тужиоци тврде да је лажирао мејл са "American Express"-a како би фактура изгледала аутентично, а затим наложио подређенима да одмах изврше уплату уз образложење да ће у супротном "компанијски рачун бити блокиран".
Поред осталог, наводи се да је Џоунс био у интимној вези са женском особом која је такође била запослена у франшизи, те да је дио новца искористио како би јој куповао скупе поклоне.
Џоунс је радио у франшизи скоро девет година – почео је 2016. као директор финансијског планирања, 2018. је унапређен у потпредсједника, а од 2021. био је виши потпредсједник за финансије, одговоран директно главном финансијском директору клуба.
У документу од 31. октобра, федерални судија му је дао рок од 15 дана да се изјасни о кривици – да ли ће признати дјела или ићи на суђење. Суд је истовремено одобрио и привремено заустављање законских рокова за почетак суђења, уз образложење да је то "у интересу правде".
За сада није познато да ли су у превару били укључени и други запослени у Атланти, нити да ли је клуб успио да поврати дио проневјерених средстава. Такође није познато да ли се ради на нагодби са тужилаштвом или је заказивање суђења сљедећи корак.
Ако буде проглашен кривим, Лестер Џоунс суочава се са казном до 20 година затвора, као и одузимањем имовине стечене незаконитим путем.
