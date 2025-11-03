Звезда и даље без једног од најбољих, кошаркаш све открио: Не знам када ћу се вратити

Извор:
Спортал
03.11.2025
17:08
Коментари:0
Девонте Грејем је доведен у Црвену звезду као велико појачање. Ипак, он неће још бити на терену, барем још неко вријеме.
Кошаркаш Црвене звезде Девонте Грејем потврдио је за Спортал да ће још неко вријеме бити ван терена.
Навијачи Звезде са нестрпљењем чекају повратак америчког плејмејкера на терен, али Грејема бар још неко вријеме нећемо видјети на паркету.
Девонте је доживио повреду током припрема, затим се, према ријечима клуба, разболио, а у изјави коју је дао и за Спортал, Грејем је потврдио да га на терену неће бити још пар недјеља.
"То је добро питање. Идемо дан по дан, више недјељу по недјељу, не знам и даље када ћу се вратити на терен. Апсолутно сам нервозан. Желим да се вратим на терен, само желим да играм кошарку", истакао је Грејем.
Грејем је такође говорио о томе што је био дио акције одласка у школу "Краљ Александар I" на Новом Београду.
"Волим све то. То је оно о чему сањате, да имате дјецу коју инспиришете и никад не застари. Био сам у неколико школа у Америци и читао сам књиге дјеци, тако да није ово ништа ново за мене. Радостан сам и захвалан што могу тако да их видим", додао је Грејем.
Грејем се повриједио на припремама против Фенербахчеа. У завршници уводне дионице те утакмице, Грејем је пробио одбрану првака Европе и храбро је кренуо на кош. Том приликом га је фаулирао један од противничких играча, а Американац је погодио уз прекршај. Ипак, том приликом је незгодно доскочио и повриједио је зглоб.
Грејем је неко вријеме лежао на паркету, а онда је успио да напусти терен, али није сјео на клупу за резерве, већ на столицу која се налази иза и моментално га је опкружио цијели љекарски тим црвено-бијелих.
