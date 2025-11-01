Откривено због чега Паркер није играо против Барсе

01.11.2025
13:04
Коментари:0
Амерички кошаркаш Џабари Паркер није одиграо ни минут у поразу Партизана у Београду у дуелу против Барселоне (78:76).
Тренер екипе Жељко Обрадовић је послије меча на конференцији за медије упитан о Паркеру, који није улазио ни у игру без јасног разлога.
"Све је ок", кратко је рекао Обрадовић.
Како преноси "Спортклуб", једини разлог због ког Џабари није добио прилику да заигра јесте повреда прста десне руке која га мучи од раније.
Додају да се повриједио још против Борца, а иако је играо против Хапоела овога пута је одлучено да из предострожности пропусти меч.
Крилни центар је у просјеку ове сезоне у Евролиги постизао 11,3 поена по утакмици. Наредну шансу да се докаже ће имати у понедјељак против Дубаија у АБА лиги, након чега слиједи дуел са Олимпијакосом у Евролиги.
Партизан послије осам кола има три побједе и пет пораза.
