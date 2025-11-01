Портланд сломио Денвер, Јокићу фалила асистенција за трипл-дабл

01.11.2025
Кошаркаши Портланд трејлблејзерса побиједили су послије неизвјесне завршнице Денвер нагетсе са 109:107 у утакмици регуларног дијела сезоне НБА лиге.
Николи Јокићу фалила је једна асистенција да има још један трипл-дабл од старта сезоне.
Љути ривали Западне конференције одиграли су сада у оквиру НБА Купа још један добар дерби који је одлучен у посљедњим секундама.
Нагетси су боље ушли у утакмицу, готово у првом минуту су повели и од тада су имали предност током већине меча.
Јокић и Мари успјешно су одржавали вођство гостију које је у три наврата у првом полувремену било и двоцифрено, када је тим Дејвида Аделмана имао два пута по 10, и једном 12 поена.
Нагетси су контролисали меч захваљујући бољим процентима из игре и разумнијем шуту за три.
Само у првој дионици, Портланд је покушао да погоди 12 тројки, а једном су били успијешни тек. У другој су се ствари мало преокренуле, па је са пет од 10, екипа успијела да приђе на 53:57 на полувремену.
Трећи период припао је Денверу који је поново отишао на плус 10. Пред одлучујући период било је 81:71 за тим Николе Јокића.
Трејлблејзерси су у посљедњој четвртини постепено топили разлику Денвера, публика је препознала потенцијални повратак тима па је пружала подршку у кључним моментима.Поен по поен Портланд је смањивао да би на 28 секунди до краја изједначио на 107:107. Уследио је лош напад Денвера.
Прво је Кам Џонсон изблокиран код полагања, да би послије мртве лопте Јокић успио да избори нови напад за екипу.
Ерон Гордон је тада на три секунде до краја промашио шут, а онда је брзо фаулиран Џереми Грант који је раније управо са линије пенала постигао изједначујуће поене.
Поново је оба пута био сигуран и донео четврту побједу тиму од почетка сезоне.
У екипи Портланда најбољи је био Дени Авдија са 23 поена, Шарп је допринио са 19, Грант је убацио 16, Камара 14, Холидеј 11, а Киган Мари 10 поена.
Код Џамал Мари је постигао 22 поена, Јокићу је мало фалило да оствари још један трипл-дабл. Меч је завршио са 21 поеном, 14 скокова и девет асистенција.
Резултати НБА мечева:
Индијана пејсерс - Атланта хокс 108:128
Филаделфија севентисиксерс - Бостон селтикс 108:109
Кливленд кавалирс - Торонто рапторс 101:112
Чикаго булс - Њујорк никс 135:125
Мемфис гризлис - Лос Анђелес лејкерс 112:117
Финикс санс - Јута џез 118:96
Портланд трејлблејзерс - Денвер нагетс 109:107
Лос Анђелес клиперс - Њу Орлеанс пеликанс 126:124
